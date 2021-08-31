Как рассказал парикмахер Клаудио Пачеко, есть несколько шагов правильного мытья головы. Возьми их на вооружение, чтобы твои волосы были не только ухоженным, но и здоровыми.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

Как правильно мыть голову

Выжми на влажную руку количество шампуня, эквивалентное монете в 5 копеек. Активируй моющее средство, потирая руку об руку. Наноси шампунь на влажные волосы с обратной стороны. То есть против роста волос. После затылка двигайся по бокам и к середине головы. Опять нужно вспенить остатки шампуня на руках, после чего переходи наконец к макушке головы. Смой и повтори.

"Благодаря этому способу нанесения тебе удается распределить шампунь равномерно. Это позволяет более качественно мыть голову", – объясняет парикмахер.

При таком способе мытья волос "используется меньше шампуня, и этого вполне достаточно". Более того: слишком большое его количество становится причиной того, что не все средство смывается. А это может стать причиной быстрого загрязнения головы.



Эти советы помогут эффективнее мыть голову / Фото Unsplash

Не только мой, но и массируй голову

Он также отметил, что во время мытья ты должен энергично массировать кожу головы пальцами. Для этого используй круговые движения в течение 1 – 2 минут. Поэтому недостаточно просто быстренько нанести шампунь и быстренько его смыть. Можешь, например, попеть во время мытья головы. Это позволит достаточно времени посвятить процедуре.

Мыть голову раз или два?

"Если ты моешь волосы каждый день, то ты просто промываешь их шампунем 1 раз. Если же моешься через день или реже, придется мыть дважды подряд", – добавляет парикмахер.

Другими словами: Намочи волосы, нанеси шампунь, смой, нанеси шампунь и снова смой.

Это интересно Почему мужчине не следует пользоваться женским шампунем