Почему одни люди сексуальнее других: что об этом говорят ученые

Когда люди более сексуальны, чем другие, они, как правило, испытывают более интенсивное, а также более постоянное желание секса или близости с людьми, которые их окружают. Но почему одни более сексуальны, а другие – нет?

Начнем с того, что более сексуальные люди могут даже испытывать нездоровую решимость в достижении своих целей. Они способны впадать в такие тенденции, как постоянный поиск партнера, ускорение динамики отношений с людьми, которых они встречают, чтобы быстрее перейти к сексу.

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Таким образом они забывают об аффективной ответственности ради физических контактов и тому подобное. Но все это происходит, когда человек уже находится на уровне гиперсексуальности. Впрочем, не всегда нужно достигать этого уровня, чтобы представить себя как более сексуального человека, чем среднестатистический.

Например, люди являются более сексуальными, когда они проводят значительную часть своего времени в сексуальных фантазиях и мыслях, хотя они все еще функциональны, что в таких случаях называется гиперсексуализацией. То же самое происходит и с сексуальным аппетитом, который является нормальным на определенном уровне, если он не прерывает ежедневные дела и отношения, и который, даже в пределах этих параметров, может быть более интенсивным у людей, которые являются более сексуальными, чем другие, но почему существуют эти различия?

Почему одни люди более сексуальные, чем другие

Согласно исследованию Массачусетского технологического института, 7% женщин и 10% мужчин имеют трудности с контролем над своими сексуальными желаниями. И эта цифра, похоже, растет (кроме того, сексуальное влечение может варьироваться в зависимости от возраста и территории, но в целом этот показатель тоже растет в последние годы). В ответ на эту тенденцию Грегори Браун из ASAPScience исследовал, что происходит в нашем разуме и теле, когда мы испытываем сексуальное желание, а также почему некоторые люди более сексуальны, чем другие.

Для начала следует уточнить, что сексуальное желание происходит не от половых органов, а от мозга – органа, в котором происходит обработка визуальной или сенсорной информации. Все это провоцирует желание на уровне нейронов, чтобы в конечном итоге проявить возбуждение в теле, через потоотделение, затвердевание кожи и, конечно же, не всегда своевременную эрекцию. После этого начинается более рациональная обработка стимула, в которой человек решает (сознательно или бессознательно), сделать ли что-то, чтобы удовлетворить это желание, или отпустить его, конечно, для тех, кто более сексуальный, баланс почти всегда будет склоняться в пользу действий.



Сексуальное желание происходит от мозга / Фото lookstudio

И от чего это зависит?

Во многих случаях от гормонов. Ведь хотя процессы возбуждения и сексуальности являются нейронными, они взаимосвязаны с гормонами, такими как тестостерон или эстроген, присутствующими как у мужчин, так и у женщин, которые среди многих своих функций также определяют сексуальное влечение. Но, несмотря на то, что это самые известные гормоны, не только тестостерон и эстроген определяют уровень сексуального желания человека, но и гормоны под названием норадреналин и знаменитый дофамин.

Интересно, что норадреналин и дофамин также связаны с такими эффектами, как потеря рассуждений, снижение сознания, повышенная расслабленность и энергичность. Добавим к этому другие ощущения, которые мы, безусловно, можем связать с сексом и тем, как мы себя чувствуем во время этих встреч.

Кроме того, эффекты возбуждения на гормональном и нейронном уровнях очень похожи на те, возникающие, когда мы испытываем удовольствие от употребления наркотиков, что приводит некоторых людей к уровню гиперсексуализации, подобного наркомании. Но это обычно классифицируется как шесть – семь оргазмов в неделю в течение шести месяцев. Помимо уровня сексуального желания, нет сомнений, что он в значительной степени определяется гормонами, их нейронной реакцией и, конечно, стимулами, которым мы подвергаем себя. К примеру, порнографией, мастурбацией и сексуальными контактами, которые, как и наркотики, могут формировать в нашем мозгу потребность все большего и большего, если их часто употреблять.



Также на сексуальность влияют норадреналин и дофамин / Фото gpointstudio

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