Даррен Брин, директор iMEDicare Ltd – британского ритейлера, поставляющего аксессуары для эректильной дисфункции – говорит, что каждый фаллос подпадает под одну из восьми категорий. От молотка до перца или шампиньона, он рассказал Mail Online об основных формах пенисов, с которыми ему приходилось сталкиваться за 22 года работы в индустрии.

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Карандаш

Даррен отмечает, что мужчины, которые имеют пенис в форме карандаша, как правило, имеют "длинный и тонкий равномерный обхват с узкой головкой (более округлой головкой пениса)". Эксперт, работающий в этой области с 1996 года, продолжает объяснять, что хотя длина может отличаться от человека к человеку, такой пенис часто значительно длиннее и тоньше, чем в среднем.



Карандаш равномерный по длине и имеет узкую головку / Фото pvproduction

Перец

Если ты не признаешь свой пенис как "карандаш", то, возможно, ты обладатель "перчика". Даррен отмечает, что мужчины с такой формой пениса чувствуют, что их достоинство "необычно короткое (7 – 10 сантиметров), но чрезвычайно толстое по всей длине".



Перчик небольшой, но толстенький / Фото gmark

Конус

Всем, чей пенис относится к этой категории, предупреждаем – ты больше никогда не будешь смотреть на рожок мороженого так, как раньше.

По словам Даррена, мужчины с такой формой пениса могут столкнуться с некоторыми проблемами на этом пути. Он отмечает, что "конус" обычно имеет линейное сужение ствола к кончику.

Иногда это может быть связано с "фимозом" – состоянием, когда крайняя плоть слишком плотная и не оттягивается назад, что может препятствовать расширению головки пениса.



Конус напоминает мороженое рожок / Фото freepik

Банан

Твой пенис изогнут влево или вправо? Если да, то, скорее всего, твой пенис классифицируется как "банан". Даррен отмечает, что ты мог родиться с искривленным пенисом или развить эту форму в результате травмы.

Он ссылается на болезнь Пейрони – заболевание соединительной ткани пениса, при которой после травмы развивается рубцовая ткань, что может привести к "боковой деформации или форме песочных часов". Как сообщается, это состояние повлияет на 7% мужчин в течение их жизни.



Обладатели банана могут похвастаться изогнутым пенисом / Фото stockking

Молоток

Это может быть удобный инструмент, который ты имеешь дома для следующего проекта "Сделай сам", но Даррен говорит, что "молоток" – это также название типа формы пениса. Он отмечает, что каждый, кто имеет молоток, имеет более тонкий ствол, который ведет к значительно более широкой головке.

Это узкая основа, расширяющаяся до очень широкой головки – под действием силы тяжести такому типу пениса сложнее подниматься вверх при эрекции,

– говорит он.



Молоток отличается более широкой головкой / Фото freepik

Сосиска

Даррен объясняет, что пенис в форме сосиски – самый популярный из всех. Подробно описывая типичные характеристики именно этого типа мужского достоинства, он говорит, что пенис имеет среднюю толщину и длину, а также "равномерный обхват по всей длине и является довольно типичным".



Сосиска – самый популярный среди всех форматов / Фото jcomp

Огурец

Если форма твоего пениса не подпадает ни под одну из вышеупомянутых категорий, то ты можешь быть гордым обладателем "огурца". Этот тип толще среднестатистического пениса и, как правило, имеет хорошую длину.



Огурец обычно толще среднестатистического пениса / Фото 8photo

Шампиньон

И последний, но не менее важный – пенис в форме шампиньона. Ученые утверждают, что именно эта форма является эволюционным дизайном, который берет свое начало от идеи неверности.

Группа ученых из Нью-Йорка провела серию экспериментов, чтобы попытаться выяснить, почему человеческий пенис выглядит именно так.



Эволюционный формат – шампиньона / Фото mdjaff

Оказалось, что толчки, а также гребень, отделяющий ствол от головки, могут помочь очистить влагалище и репродуктивную систему от спермы предыдущего полового партнера. Это позволило бы новому партнеру добавить собственную сперму и иметь больше шансов на размножение.

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Какой бы формы ни был твой пенис, важно уметь его правильно и эффективно использовать. Дари удовольствие и получай удовольствие. И будет тебе счастье!

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