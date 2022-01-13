Возьми на вооружение одну из этих 7 идей ролевых игр. Они однозначно придадут импульс вашей сексуальной жизни. Более того, они позволят получить еще большее удовольствие от процесса, который любят миллионы людей по всему миру.

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7 крутых вариантов ролевых игр

1. Фитнес-инструктор

Кого волнует, насколько вы гибки! В этом сценарии ролевой игры нужно, чтобы твоя партнерша выступала в роли ученицы, а ты – инструктора. Проведи ей настоящий урок. Покажи, как нужно растягиваться или выполнять другие упражнения. Гарантируем, спортивное трико будет не только возбуждать, но и позволит насладиться ее роскошными изгибами.

Совет: возьми на вооружение позицию собака мордой вниз.



Можешь попробовать себя в роли ее персонального тренера / Фото CATHY PHAM

2. Королевская игра

Можно следить за королевской семьей, а можно стать ее частью. Хотя бы в сексе. Для этого ты можешь превратиться в покорного слугу, влюбленного в свою королеву. Позволь ей целиком и полностью управлять тобой. Пусть она почувствует доминирование.

Совет: в этом случае следует попробовать секс в позиции всадницы.

3. Массажист

Каждый из нас знает, что хороший массаж позволяет расслабиться после тяжелого рабочего дня. А почему бы не сделать его частью сексуальной игры? Стань персональным массажистом своей любимой. Зажги ароматические свечи, используй масла для массажа. Создай атмосферу, которая позволит ей расслабиться не только эмоционально, но и физически.

Совет: стоит попробовать секс в позиции "Ложки", когда ты будешь сверху на ней.

4. Босс и подчиненная

Если ты давно мечтал о повышении, но что-то с этим не складывается – не беда. Ты можешь попробовать стать настоящим боссом в своем доме. Эта ролевая игра идеально подходит для утра, когда вы никуда не торопитесь. Пусть она принесет тебе кофе в кабинет. Сразу на рабочем столе можно заняться сексом.

Совет: позаботься о том, чтобы на столе было минимум лишних вещей, которые могут отвлекать от секса.



Стань ее боссом на один день / Фото bruce mars

5. Таинственный незнакомец

Можно сыграть у незнакомцев. Для этого, например, можете сымитировать знакомство где-нибудь в баре или на автобусной остановке. Договоритесь о том, чтобы людям вокруг казалось, что вы действительно не знакомы друг с другом. Флиртуй с ней, попробуй заинтересовать ее. Все это позволит разжечь огонек страсти между вами.

Совет: дай волю сексуальным фантазиям и веди себя так, словно от этого знакомства будет зависеть ваше общее будущее.

6. Если вы не одни дома

Эта ролевая игра – настоящий вызов. Ваша задача – сделать все возможное, чтобы никто в доме не услышал, чем вы занимаетесь. Можно, к слову, закрыться в гардеробной. Все для того, чтобы никто из родных внезапно не увидел, чем вы занимаетесь.

Совет: отдайте предпочтение нежному и романтичному сексу. В этом случае более высокие шансы, что вас не услышат родные.

7. Художник и натурщица

Если вас тянет к искусству, можно попробовать эту ролевую игру. Пусть она будет твоей обнаженной натурщицей. Почувствуй себя Джеком из "Титаника", рисуя свою любимую. Это не только позволит вам по-новому открыть друг друга. Это еще и положительно повлияет на огонек страсти между вами.

Совет: ей необязательно быть полностью голой. Достаточно кружевного белья и халатика, которые будут еще больше разжигать твое воображение.

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