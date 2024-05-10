Почему пятница стала нашим любимым днем недели: у астрологии есть ответ

Знаки Зодиака пропитаны энергией планеты-покровителя, а так же каждый день недели, говорят астрологи. Пятница, последнее дыхание рабочей недели, принадлежит Венере, планете любви, красоты, привлекательности, эстетики и света.

Наша рабочая неделя ошибочно начинается в понедельник, вторник – лучшее время для секса и спорта, среда – для общения, четверг – риска. А вот пятницу звезды, да, назначили для влюбленности и веселья.

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Как так случилось, что мы влюбились в пятницу

Пятница – день приятных событий и веселых хлопот. Исключением является, возможно, разве что пятница 13, да и то чаще всего люди несуеверные не обращают внимания на это.

Слово "пятница" – Friday – означает "день Фригг", это жена Одина и скандинавская богиня плодородия, ясновидения и супружеского счастья. Естественно, что пятница остается неизменно популярным днем для свиданий.

– означает "день Фригг", это жена Одина и скандинавская богиня плодородия, ясновидения и супружеского счастья. Естественно, что пятница остается неизменно популярным днем для свиданий. Римский аналог Фригг – это, конечно, Венера, что справедливо ассоциируется с чувственностью и аппетитом. Часто мы ассоциируем чувственность с сексуальным наслаждением, но на самом деле чистить апельсин, чувствовать солнце на коже или медленно потягивать холодный напиток может быть столь же эротическим, как и сам секс.

Венера приглашает нас ко всему чувственному. В частности, удовлетворить свое тело "ритуальными жертвоприношениями".

Пятница – идеальный день для приятных хлопот, а ее покровительница – сама Венера / Коллаж 24 Канала

Венера – бесстыжая кокетка и болтливая куртизанка, что делает пятницу идеальным днем для свидания с собой, друзьями или любимым человеком. Она просит лишь, чтобы ты был полностью живым.

Как показал на своей картине Боттичелли, "Рождение Венеры" произошло из морской пены, так что пятница – идеальный день для погружения куда угодно, от океана до ванны, или даже ванночки для ног.

А под конец такого дня стоит посмотреть в зеркало и обязательно сказать своему отражению, что ты красивый, достойный, сильный и заслуживаешь всего.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.