Мы не с того начинаем неделю: почему на работу надо идти во вторник, а не в понедельник

Как и знаки Зодиака, каждый день недели управляется определенной планетой, говорят астрологи. Название каждого дня в разных странах обычно уходит корнями в древнюю мифологию, а количество дней в неделе – в Библию.

Ведь там написано, что Бог создал вселенную за 6 дней, а на седьмой отдыхал. Впрочем, в современном мире такое соотношение между работой и жизнью, хоть и преследует нас, уже кажется несколько искаженным.

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Настоящий понедельник – это вторник

Первое, на что хотим обратить внимание, это то, что наша рабочая неделя ошибочно начинается с понедельника.

На английском это Monday, то есть Moon Day, день, которым руководит Луна. Именно из-за лунного влияния понедельник – это не день для начала работы, а скорее день для размышлений, записей и задавания тона дням грядущим.

а скорее день для размышлений, записей и задавания тона дням грядущим. Древние люди чествовали день Луны голыми, стирали одежду, готовили, общались с умершими, противостояли теням и искали отдых через искусство. Понедельник по своей сути противоположен продуктивности, а ближе к выгоранию.

Вторник же – день для того, чтобы двигаться, действовать, сражаться. Им руководит планета Марс, которая всегда отстаивает свои права. Это одинаково замечательный день для того, чтобы пойти в офис или на поле боя. Марс поможет прийти на работу горячим и начать рабочую неделю без раскачки.

Английское Tuesday, возможно, происходит от латинского dies Martis, день Марса, который был богом войны в римской мифологии. Также Марс – сейчас является покровителем Овна, а издавна – Скорпиона.

который был богом войны в римской мифологии. Также Марс – сейчас является покровителем Овна, а издавна – Скорпиона. По другой версии, слово происходит от Тюра, скандинавского бога войны. Впрочем, что Тюр, что Марс олицетворяют одну установку: берись за дело, делай его и иди вперед.

Понедельник противоположен производительности, а вот вторник – идеален для бурного старта / Фото pressfoto@freepik

Как управлять энергией Марса

Марс поддерживает смелые действия, конфронтацию и здоровую конкуренцию. Поэтому в его день мы можем надеть красное и воплотить в жизнь то, что обдумывали в понедельник, когда Луна управляла нашей жизнью.