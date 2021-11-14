Почему счастливые в отношениях люди изменяют: 5 распространенных причин

Измены разрушают доверие к партнеру и отношениям. И, к сожалению, на это наталкивают ряд причин. А хуже всего то, что даже в самых счастливых парах склонны к поиску других сексуальных партнеров. И мы расскажем, почему так происходит.

К твоему вниманию 5 самых распространенных причин, по которым люди изменяют. И, к сожалению, это происходит не только в тех парах, где люди чувствуют себя не очень несчастными. Измены касаются каждого.

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1. Чувство пренебрежения

Чувство пренебрежения в отношениях – распространенная причина, по которой пары в конце концов изменяют друг другу. Любой из партнеров ищет внимания и заботы, но когда они не могут получить его, они находят это с другими.

2. Различные желания

Пары с противоречивым либидо и разными сексуальными желаниями часто чувствуют себя некомфортно. И когда они не могут удовлетворить сексуальные потребности друг друга, они ищут тех, кто может это сделать. И, к сожалению, безграничной любви здесь недостаточно.



Различные желания в сексе могут стать причиной измен / Фото Ilya Shishikhin

3. Острые ощущения

Счастливые люди ищут способы утолить жажду острых ощущений в своей жизни. Они постоянно пытаются найти развлечений, которыми можно было бы разбавить серые и однообразные будни. Так что измена – один из способов почувствовать, как адреналин течет их венами.

4. Отсутствие ясности

Когда людям не хватает ясности в отношениях, они обращаются к людям, которые могут указать направление. А иногда это может обернуться достаточно негативно, поскольку они чувствуют, что измена своему партнеру с кем-то другим поможет им понять ценность своего партнера. К сожалению, такие мнения посещают людей очень часто.

5. Нерешительность

Если ваши отношения только строятся, часто может возникать определенная нерешительность. Она связана с тем, что люди не знают точно, чего они хотят и хотят ли вообще. Наконец, нередко доходит до измены. Но здесь нужно понимать немаловажный момент. В таких ситуациях люди часто не считают секс с другими изменой. А все потому, что свои отношения они воспринимают не до конца сложившимися, а значит, не совсем и отношениями.



Нерешительность часто подвергает сомнению новые отношения / Фото Romina Ahmadpour

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Мы, конечно же, надеемся, что ваши отношения не всколыхнут измены. Если же и возникают определенные сомнения, то нужно ответить на простой вопрос: готов ли ты поставить крест на счастье ради удовлетворения физической потребности.