Почему тебе пора отказаться от зауженных джинсов: 4 веские причины

Было время, когда зауженные джинсы считались едва ли не самой популярной моделью в мире. Их носили все: от тинейджеров до накачанных и сильных мужчин. Но времена меняются. И теперь такой тип штанов уже не считается ни модным, ни популярным. А мы назовем не менее 4 причины отказаться от зауженных моделей.

Перед началом нового сезона стоит пересмотреть свой гардероб. Начать можно, например, с джинсов. Айда вместе с Men 24 разбираться, почему же зауженным моделям не место в твоем шкафу.

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1. Они не удобны

Посмотрим правде в глаза: зауженные джинсы – не такие уж удобные. Так что не стоит жертвовать комфортом ради стиля. Конечно же, ты можешь пойти на определенные компромиссы ради того, чтобы выглядеть модно. Но не стоит спешить надевать слишком тесные штаны.

Напомним, что со стиркой некоторые джинсы могут "усаживаться", так что будь осторожным, чтобы обновка не стала экстремально тесной. Да и старые джинсы тоже могут буквально трещать по швам во время каждого шага.

А еще в таких джинсах совершенно невозможно носить, например смартфон или кошелек. Так что нужно будет либо брать постоянно с собой сумку-бананку, либо куртку.



Такие джинсы имеют недостаточно свободного пространства / Фото Ben O'Sullivan

И, самый важный момент, зауженные джинсы крайне сложно одеть или снять. Особенно это касается мужчин с объемными ягодицами или ногами. Такой крой может сильно подвести тебя при попытке эффектно избавиться от одежды в порыве страсти.

2. Они могут стать причиной проблем со здоровьем

Если ты ощущаешь напряжение в паху, давление на талию или бедро и боль в одном из яичек – это значит, что ты носишь просто ужасающие штаны. Не надо так.

Учти, что узкие штаны могут привести к инфекциям мочевыводящих путей. А это может стать причиной гиперактивности или слабости мочевого пузыря. Также они могут уменьшить количество сперматозоидов, ведь ты собственноручно забираешь пространство у яичек, что мешает им дышать. То же касается неправильного нижнего белья. Оно не должно быть слишком тесным.

3. Они уродуют твой силуэт

Независимо от того, сильное у тебя телосложение или нет, твой силуэт не будет полностью выигрышно подчеркнутым. Вопреки распространенному мнению, облегающие фасоны не могут придать тебе V-образную форму. Скорее говорится о Y. То есть они сжимают твой контур и заставляют тебя казаться чрезвычайно тяжелым сверху.

Эта диспропорция также происходит, даже если ты от природы стройный, и, в сущности, подчеркивает это свойство в зоне твоих бедер или икр.



Такие джинсы делают твой силуэт тяжелее / Фото Nenad Protic

4. Они перестали быть трендом

Конечно, они все еще могут быть актуальными. По крайней мере, среди мятежной молодежи. Тем не менее они потеряли большую часть своей популярности среди влиятельных мужчин и лидеров современного стиля.

Замети, что крупные дизайнерские и креативные фирмы сегодня обращаются к фасонам с расклешенными или широкими штанинами.

Что выбрать вместо зауженных джинсов?

Классический крой всегда будет модным и уместным. Лучшее, что ты можешь сделать сегодня, – отдавать предпочтение прямым или немного свободным фасонам. Также не исключай свободные силуэты или модели с объемными или мешковатыми линиями. Да и не забывай, что сейчас в тренде винтаж. Поэтому можно смело вытаскивать из шкафа отцовские старые штаны, в которых он взрывал танцпол!

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Если в твоем гардеробе есть зауженные джинсы – не спеши их сразу же выбрасывать. Примерь каждую пару. Вполне вероятно, что не все они вызывают жестокий дискомфорт. Но от слишком тесных моделей стоит отказаться хотя бы ради своего здоровья.