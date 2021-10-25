Почему ты должен стать лучшим другом для своей девушки

Каждый из нас знает, что строить отношения со своей подругой – задача чрезвычайно сложная. Но мало кто задумывается над тем, что в отношениях нужно быть не только любовниками, но и друзьями. И именно на этом пункте мы сосредоточим все свое внимание.

Для крепких и длительных отношений недостаточно просто химии между вами. К сожалению, со временем она имеет свойство выветриваться. А это значит, что между вами должно быть еще что-то. Например, дружба.

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1. Твоя вторая половинка – твой лучший друг

Быть лучшими друзьями со своей партнершей – это лучшее, что может быть. Партнерша, которая понимает, заслуживает доверия и может похвастаться надежностью – то, что никогда не позволит тебе чувствовать себя одиноким. Оно и неудивительно, ведь рядом с ней ты всегда будешь знать, что тебя поддержат и защитят.



Ты можешь и должен ей доверять абсолютно все / Фото Unsplash

2. Вы начинаете доверять друг другу больше

Когда ты дружишь со своей любимой в течение длительного времени, вам становится легче довериться друг другу. Вы можете смело делиться своими сомнениями, переживаниями и другим. И не возникнет мыслей, что вас будут осуждать. Это тот момент, когда дружба делает отношения только крепче.

3. Нет места претенциозности

Тебе не нужно притворяться кем-то другим, чтобы произвести впечатление на девушку. Если вы – друзья, то вы и воспринимаете друг друга без купюр. Больше не нужно притворяться, а можно просто быть. И это позволяет чувствовать себя максимально комфортно и свободно. Но здесь нужно быть осторожным. Это не значит, что ты мгновенно снимаешь маску и показываешь все свои плохие стороны. Их, к слову, желательно было бы продемонстрировать до того, как она согласилась строить с тобой серьезные отношения.

4. У вас хорошие отношения с семьей

Если ты дружишь со своей возлюбленной, то и к родным ее относишься менее враждебно. И будущая теща не вызывает у тебя подергивание глаза. А крепкая и долгая дружба позволяет еще лучше наладить отношения с теми, кого она любит. Это, к слову, распространяется также и на друзей твоей второй половинки.



Ты значительно лучше относишься к родным своей любимой / Фото Unsplash

5. Вы получаете удовольствие от отношений

Исследования показывают, что пары, которые еще до брака дружили, в три или пять раз больше удовлетворены своим браком. Они могут легко вступить в физическую или эмоциональную близость, не задумываясь дважды.

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Дружить со своей возлюбленной – нормально. Это гарантирует, что ваши отношения будут максимально искренними, счастливыми и длительными.