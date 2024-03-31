Выведи получение удовольствия на новый уровень: как сделать мастурбацию ярче

Мастурбация полезна для здоровья. Это не эмпирическое рассуждение, наука уже некоторое время подтверждает это.

На самом деле аутоэротика помогает расслабить мышцы, снять боль, уменьшить стресс, повысить самооценку повысить самооценку, способствовать засыпанию, улучшить настроение, укрепить иммунную систему и повысить концентрацию.

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Однако преимущества также отражаются в сексуальной сфере: мастурбация ведет к лучшему познанию себя, своего тела, ощущений, благоприятно влияя также на отношения в паре. Неудивительно, что она полезна для управления и лечения сексуальных дисфункций, таких как аноргазмия – особенно у женщин – и преждевременная эякуляция.

Почему мы мастурбируем?

Это может показаться глупым, но мастурбация у мужчин может увеличить вероятность рождения детей. В 1992 году британские биологи-эволюционисты Робин Бейкер и Марк Беллис выдвинули гипотезу, основанную на биологическом факте: возрасте спермы. Таким образом, мастурбация служит для устранения старых сперматозоидов, которые являются жизнеспособными лишь в течение недели после их производства, чтобы освободить место для новых мужских половых клеток, которые являются более энергичными и эффективными для оплодотворения яйцеклетки.

Эта теория, называемая конкуренцией спермы, кажется, игнорирует женскую мастурбацию. Вопреки стереотипам, женщины мастурбируют почти так же, как и мужчины; американское исследование, опубликованное в Journal of Sexual Medicine в 2010 году, показало, что 85% женщин мастурбируют по сравнению с 94% мужчин. Однако даже для женщин преимущества с точки зрения воспроизведения, кажется, связаны с физиологическим аспектом.

Как улучшить мастурбацию

До сих пор мы говорили об эволюционных проблемах, но правда заключается в том, что перед мастурбацией мы не очень задумываемся об обновлении нашей спермы или качестве нашей цервикальной слизи. Причины очень разные, а достижение удовольствия – это то, что интересует подавляющее большинство людей. Чтобы увеличить его, можно применить ряд хитростей, советов и подсказок, пригодных для всех.

1. Смазочные материалы

Многие их не употребляют, предпочитают в основном слюну – особенно мальчики. Однако смазки с такими характеристиками, как вязкость, текучесть, вкус и консистенция, могут играть фундаментальную роль в обеспечении беспрецедентных ощущений не только в супружеских отношениях, но и во время аутоэротики.



Важно использовать лубрикант / Фото pressfoto

2. Секс-игрушки

Говоря о мастурбации, что может быть лучше, чем секс-игрушка? Есть все типы, даже для того, чтобы почувствовать ощущения и стимуляцию, которых никогда раньше не испытывал. Не ограничивай удовольствие.

3. Не спеши

Ты когда-нибудь слышал об окантовке? Это практика, с помощью которой мужчина приближается к оргазму, останавливаясь непосредственно перед достижением кульминации. Есть те, кто уверяет, что наслаждение чрезвычайно интенсивное.

4. Разнообразие

Не будь банальным: если ты привык делать это лежа или сидя, попробуй мастурбировать в душе, или дома на диване, на стуле, стоя. Каждый раз ощущения могут быть разными.



Попробуй мастурбировать не только в спальне / Фото wirestock

5. Вовлекай все тело

Во время мастурбации можно привлекать и стимулировать не только половые органы, но и все тело: соски, пах, промежность, стопы, рот. Как и во время полового акта, чем сильнее вовлечены эрогенные зоны, тем интенсивнее удовольствие ты почувствуешь.

6. Смени руку

Это может показаться банальным, но: ты когда-нибудь думал о том, чтобы сменить руку? Если ты привык к определенному режиму, смена карт на столе может иметь очень приятные последствия. Ты будешь поражен.

7. Звук важен

Порнография – это нормально, но пробовал ли ты когда-нибудь удалить изображение и просто слушать? Нет ничего более наглого и захватывающего, чем фантазии, которые можно породить, если ты дашь им свободу для появления.



Попробуй мастурбировать, используя только звук / Фото freepik

8. Чаты

Если ты устал от старого порно, попробуй пообщаться с незнакомками. Но будь осторожным, чтобы не освещать свое лицо и делать это, только если ты чувствуешь себя уверенно и с согласия собеседника. Это не должно вызывать у тебя тревоги, но это может быть очень увлекательным и стимулирующим.

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Воспользуйся этими советами, чтобы получать больше удовольствия от мастурбации. Пусть этот процесс станет отличным дополнением к твоей сексуальной жизни.

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