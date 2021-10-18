Как получить максимум от сна: 3 простые и проверенные советы

Мы проводим во сне примерно треть своей жизни. Поэтому пора наконец ответственно к нему подойти. Если ты чувствуешь себя истощенным и невыспавшимся, то тебе однозначно помогут наши советы. С их помощью можно будет получить максимум от отдыха ночью.

Профессиональный баскетболист Андре Игудала и доктор Чери Ма рассказали, как получить максимум от сна. Возьми на вооружение эти советы, чтобы просыпаться свежим и бодрым!

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Как получить больше от сна

Игуодала, трехкратный чемпион НБА с 14-летней карьерой в лиге, использовал трекер для сна и обнаружил: его сон и производительность на площадке связаны.

Другими словами, чем лучше он спал, тем лучше выступал. Поэтому он решил сделать все для того, чтобы отдых ночью приносил ему максимум.

Я вынес телевизор со спальни и перестал использовать смартфон перед сном. Кроме того, я выбрал холодное одеяло, чтобы снизить температуру тела. Я также всегда ношу удобную пижаму перед сном. Если перед сном ты носишь удобную спортивную одежду, твоё тело думает, что ты собираешься тренироваться. Тогда ты действительно сбивает с толку свой мозг. С пижамой ты обеспечишь правильный образ мышления,

– делится он.

Доктор Чери Ма из Калифорнийского университета добавляет еще несколько советов.

1. Расслабься перед сном

Она рекомендует перед сном посвятить 20 минут релаксу. Это позволит успокоить твою умственную активность. Можешь, например, заняться рисованием, чтением или растяжкой.



Можешь почитать немного перед сном / Фото Unsplash

2. Оптимизируй атмосферу для сна

Создай темную, тихую, прохладную и, прежде всего, комфортную "пещеру для сна". Сделай свою комнату темной, используя черные шторы или хотя бы маску для глаз. В твоей комнате недостаточно тихо? Воспользуйся ушными затычками.

Идеальная температура для сна – от 15,6 до 19,4 градуса по Цельсию. Звучит холодно, но... Начав с обычной стандартной температуры и постепенно снижая ее, ты найдешь идеальную температуру для себя.

3. Работай в команде

Спишь не один? Тогда постарайся сделать все возможное для того, чтобы правила соблюдались все. Согласись, будет странно, если ты откажешься от гаджетов перед сном, а твоя возлюбленная будет нагло листать ленту соцсетей целую ночь.



В спальне правил должны придерживаться все / Фото Unsplash

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью ты сможешь получить максимум пользы от сна. Не забывай, что крепкий и здоровый сон – одна из основ успеха!