И это круто! Но сейчас мы поговорим не об пользе чтения в целом, а об одном его нюансе: почему ученые рекомендуют читать перед сном.

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Как читать правильно

Чтение на ночь стоит сделать привычкой или, если хочешь, традицией .

За то время тело отдыхает, а мозг продолжает работать – но без особого напряжения.

Таким образом невольно тренируются память и пространственное мышление, растет словарный запас.

А еще чтение книг вечером убирает из твоей жизни бессонницу. Неспешная прогулка перед сном, приятная музыка и даже ароматный чай также помогают, но чтение – лучше всего.

Поза

Всего 5 – 10 минут интересного текста расслабляют мышцы, приводят в норму пульс, убирают подсознательные тревоги.

Только учти: чтобы легко войти в фазу сна, надо читать лежа (чтоб не нагружать позвоночник) и при правильном свете.



Не сиди! Ляг, чтобы не нагружать позвоночник – и читай спокойно / Фото unsplash

Свет

Дело в том, что свет влияет на выработку мелатонина , а этот гормон является основным для регулирования суточного ритма организма (собственно, очень часто из-за проблем с ним и возникает бессонница).

Итак, бумажные книги следует читать с теплым, желтым и рассеянным светом неяркого ночника.

С электронными книгами проще – разработчики теперь уже учитывают рекомендации ученых, поэтому там есть отдельные позиции яркости экрана ("вечерняя" или "ночная").

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Что лучше читать перед сном

Несмотря на личные предпочтения, литературу на вечернее чтение лучше выбирать без острого сюжета, боевых сцен, убийств, запутанных преступлений и тому подобного.

Биографическую, любовную и психологическую литературу с тяжелыми эмоциональными страданиями героев также брать не стоит.

И точно нельзя брать учебные и профессиональные книги (тогда мозг автоматически пытается запомнить полезную информацию, а значит – входит в рабочий ритм, а не ритм отдыха).