Як отримати максимум від сну: 3 прості та перевірені поради

Ми проводимо уві сні приблизно третину свого життя. Тож пора нарешті відповідальніше до нього підійти. Якщо ти почуваєшся виснаженим і невиспаним, то тобі однозначно допоможуть наші поради. З їхньою допомогою можна буде отримати максимум від відпочинку вночі.

Професійний баскетболіст Андре Ігуодала та доктор Чері Ма розповіли, як отримати максимум від сну. Візьми на озброєння ці поради, щоб прокидатися свіжим і бадьорим!

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Як отримати більше від сну

Ігуодала, триразовий чемпіон НБА з 14-річною кар'єрою у лізі, використовував трекер для сну та виявив: його сон і продуктивність на майданчику пов'язані.

Іншими словами, чим краще він спав, тим краще виступав. Тож він вирішив зробити все для того, щоб відпочинок вночі приносив йому максимум.

Я виніс телевізор зі спальні та перестав використовувати смартфон перед сном. Крім того, я вибрав холодну ковдру, щоб знизити температуру тіла. Я також завжди ношу зручну піжаму перед сном. Якщо перед сном ти носиш зручний спортивний одяг, твоє тіло думає, що ти збираєшся тренуватися. Тоді ти дійсно збиваєш з пантелику свій мозок. З піжамою ти забезпечиш правильний образ мислення,

– ділиться він.

Доктор Чері Ма з Каліфорнійського університету додає ще кілька порад.

1. Розслабся перед сном

Вона рекомендує перед сном присвятити 20 хвилин релаксу. Це дозволить заспокоїти твою розумову активність. Можеш, наприклад, зайнятися малюванням, читанням або розтяжкою.



Можеш почитати трохи перед сном / Фото Unsplash

2. Оптимізуй атмосферу для сну

Створи темну, тиху, прохолодну і, перш за все, комфортну "печеру для сну". Зроби свою кімнату темною, використовуючи чорні штори або бодай маску для очей. У твоїй кімнаті недостатньо тихо? Скористайся вушними затичками.

Ідеальна температура для сну – від 15,6 до 19,4 градуса за Цельсієм. Звучить холодно, але... Почавши зі звичайної стандартної температури та поступово знижуючи її, ти знайдеш ідеальну температуру для себе.

3. Працюй у команді

Спиш не один? Тоді постарайся зробити усе можливе для того, щоб правил дотримувалися усі. Погодься, буде дивно, якщо ти відмовишся від гаджетів перед сном, а твоя кохана нахабно гортатиме стрічку соцмереж цілу ніч.



У спальні правил повинні дотримуватися усі / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш отримати максимум користі від сну. Не забувай про те, що міцний і здоровий сон – одна з запорук успіху!