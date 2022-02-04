Возьми на вооружение эти советы, чтобы продержаться во время секса очень долго. Гарантируем, это положительно повлияет не только на вашу интимную жизнь, но и на климат в паре. Сразу же оговоримся, что важно обращать внимание на партнершу. Помни, что есть тонкая граница между "приятно, продолжай" и "оставь меня"!

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1. Не забудь о презервативе

Мы не устаем напоминать, что использовать презервативы важно. Речь идет не только об избегании нежелательной беременности, но и о твоей результативности в постели.

Преждевременная эякуляция может быть связана с повышенной чувствительностью. Таким образом, при использовании презерватива секс может длиться дольше. Все потому, что изделие образует барьер и притупляет ощущение, что и приводит к задержке эякуляции.



Презерватив позволяет снизить чувствительность пениса / Фото Dainis Graveris

2. Упражнения для тазового дна

Если твои тазовые мышцы сильны, то и в постели ты продержишься подольше. Все просто: чем слабее эти мышцы, тем быстрее ты эякулируешь. Так что рекомендуем посвятить свободное время не только прессу, но и прокачиванию мышц тазового дна.

3. Пауза и сжатие

Это один из способов, который может помочь тебе. В этом случае занимайся сексом, пока не почувствуешь, что готов эякулировать. В этот же момент выходи из партнерши. Сожми кончик пениса на несколько секунд, чтобы контролировать желание, а затем продолжай заниматься сексом. Это немного сложная манипуляция, но как только ты ею овладеешь, ты сможешь получать еще большее удовольствие от секса.

Но здесь важно предупредить партнершу. А то будет удивительно, если она будет на пороге оргазма, а ты внезапно возьмешь и выйдешь из нее. Не нужно так!

4. Замедляй свой темп

Когда ты толкаешься быстро, ты достигаешь оргазма в короткий промежуток времени. Так что твоя задача – замедлить движения. Если не умеешь контролировать свой темп, возьми на вооружение позиции, которые могут ограничивать твои движения.



Попробуй замедлить темп, чтобы продержаться подольше / Фото We-Vibe Toys

5. Мастурбация перед сексом

Если ты мастурбируешь перед сексом и не эякулируешь, ты продержишься подольше. Остановись в моменте, когда ты уже близок к оргазму. Это позволит тебе сделать секс более длительным. Но следует понимать, что мастурбировать нужно не за несколько дней до интимной встречи. Максимум – за несколько часов. Или сделать взаимную мастурбацию вариантом прелюдии.

6. Измени позицию

Попробуй те позиции для секса, в которых ты не можешь проникнуть слишком глубоко. Таким образом, стимуляция будет меньше. Это также поможет тебе продержаться в постели подольше. Идеальный вариант – секс в позиции "Ложки". Он не только максимально чувствителен, но и позволяет оттянуть эякуляцию.

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