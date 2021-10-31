Понадобятся только гантели: тренер показал крутой комплекс упражнений для всего тела
Источник:инстаграм Ника Уолкера
Иногда для работы над собой недостаточно упражнений с личным весом. Так что в этом случае мы рекомендуем попробовать добавить в свой распорядок, например, гантели. Лови крутой комплекс упражнений для всего тела, который позволит стать лучшей версией себя вчерашнего.
Им поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Гарантируем, тебе понравятся эти упражнения, а еще больше – результат, который они принесут. Так что не поленись и работай над собой на все 100%!
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"Если у вас есть набор гантелей и вам нужно эффективно тренироваться, попробуйте эти комбо-движения, чтобы придать вашим тренировкам немного изюминки. Выполнение подобных комбинированных движений поможет вам сохранить интенсивность и сосредоточить связь между мозгом и мышцами", – подчеркивает тренер.
Не забывай разогреться перед тренировкой. Это позволит избежать травматизма, а также добиться лучших результатов в построении тела своей мечты.
Комплекс упражнений для всего тела с гантелями
- Обратный выпад со сгибанием рук
- RDL в подъеме на задние дельты
- Отжимание с подъемом гантелей
- Узкий жим над головой для разгибания трицепса
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
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Используй этот комплекс как суперсет, или просто добавь его к своему привычному режиму тренировок. Гарантируем, это позволит сделать работу над собственным телом более интересной и результативной.
Текст публикации Ника Волкера
Полное тело: только гантели!
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Если у вас есть набор гантелей и вам нужно эффективно тренироваться, попробуйте эти комбо-движения, чтобы предоставить вашим тренировкам немного изюминки. Выполнение подобных комбинированных движений поможет сохранить интенсивность и сосредоточить связь между мозгом и мышцами.
Обратный выпад со сгибанием рук
RDL в подъеме на задние дельты
Отжимание с подъемом гантелей
Узкий жим над головой для разгибания трицепса
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