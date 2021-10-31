Знадобляться лише гантелі: тренер показав крутий комплекс вправ для всього тіла
Джерело:інстаграм Ніка Волкера
Іноді для роботи над собою недостатньо вправ з власною вагою. Тож у цьому випадку ми рекомендуємо спробувати додати до свого розпорядку, наприклад, гантелі. Лови крутий комплекс вправ для всього тіла, який дозволить стати кращою версією себе вчорашнього.
Ним поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Гарантуємо, тобі сподобаються ці вправи, а ще більше – результат, який вони принесуть. Тож не полінуйся та працюй над собою на всі 100%!
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"Якщо у вас є набір гантелей і вам потрібно ефективно тренуватися, спробуйте ці комбо-рухи, щоб надати вашим тренуванням трохи родзинки. Виконання подібних комбінованих рухів допоможе вам зберегти інтенсивність та зосередити зв'язок між мозком і м'язами", – наголошує тренер.
Не забувай розігрітися перед тренуванням. Це дозволить уникнути травматизму, а також досягнути кращих результатів у побудові тіла своєї мрії.
Комплекс вправ для всього тіла з гантелями
- Зворотний випад зі згинанням рук
- RDL у підйомі на задні дельти
- Відтискання з підйомом гантелей
- Вузький жим над головою для розгинання трицепса
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
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Використовуй цей комплекс як суперсет, або ж просто додай його до свого звичного режиму тренувань. Гарантуємо, це дозволить зробити роботу над власним тілом цікавішою й результативнішою.
Текст публікації Ніка Волкера
Повне тіло: тільки гантелі!
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Якщо у вас є набір гантелей і вам потрібно ефективно тренуватися, спробуйте ці комбо-рухи, щоб надати вашим тренуванням трохи родзинки. Виконання подібних комбінованих рухів допоможе вам зберегти інтенсивність та зосередити зв'язок між мозком і м'язами.
Зворотний випад зі згинанням рук
RDL у підйомі на задні дельти
Відтискання з підйомом гантелей
Вузький жим над головою для розгинання трицепса
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