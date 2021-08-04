С помощью этих упражнений ты можешь изрядно поработать над своим телом. Хватит лениться и откладывать на завтра то, что ты можешь сделать уже сегодня. Айда становиться лучше версией себя вчерашнего вместе с Men 24!

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"Сделай свой график тренировок ярче и интереснее. Для этого добавь в него подобные тренировки. Всего 20 минут нагрузок с высокой интенсивностью и небольшим отдыхом помогут тебе сжечь жир и нарастить мышцы", – отмечает Ник Уолкер.

Мощная 20-минутная тренировка

Ник Уолкер рекомендует попробовать EMOM-тренировку. Для ее выполнения тебе нужно:

Установить таймер на 20 минут. Когда начинается первая минута, ты начинаешь первое упражнение. Выполняй ее в течение 40 секунд, а затем отдохни в течение 20 секунд. В начале следующей минуты берись за следующее упражнение и повторы: 40 секунд работы и 20 секунд отдыха. Чередуй упражнения, пока таймер не появится 00:00.

Упражнения, которые необходимо выполнить:

Приседания со скачками и испусканием руки вперед;

Планка с подъемом коленей, рук, а также вытягиванием.

Смотри, как правильно выполнять тренировку от Ника Уолкера:

Фитнес-тренер призывает бороться с собой каждый день. Заставь себя работать все 40 секунд. Все для того, чтобы твоё тело очень скоро стало таким, о котором ты мечтал. А после 20-минутной тренировки можно и потанцевать, чтобы насладиться своим достижением!