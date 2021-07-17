Как приготовить идеальный бургер: шеф-повара поделились советами

Стремление приготовить идеальный бургер – это то, что волнует каждого мужчину, который обожает иметь дело с мясом. Если же ты уже неоднократно готовил бургеры, то мы рекомендуем взять на вооружение советы именитых шеф-поваров. Ты же помнишь, что совершенству нет предела.

С помощью этих советов ты сможешь приготовить идеальные бургеры, которые понравятся не только тебе, но и твоим друзьям. Айда прокачивать свои скиллы, чтобы иметь возможность наслаждаться вкусной едой!

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Удели особое внимание мясу

Бывший обозреватель Esquire Марк Хикс сделал себе имя, управляя одним из лучших ресторанов Лондона. Его особенность заключалась в мясе высокого качества. Поэтому неудивительно, что его идеальный рецепт бургера основывается на самой лучшей говядине. Стоит подобрать мясо так, чтобы бургер был сочным, а не сухим.



Марк Хикс отмечает, что самое важное – качественное мясо / Фото Unsplash

Приправы не менее важные

Шеф-повар Гордон Рамзи отметил, что идеальный бургер получится только с помощью специй. Чтобы приготовить смесь для котлет, он рекомендует добавить 1 столовую ложку кетчупа, половину столовой ложки дижонской горчицы, несколько капель табаско и Вустерского соуса. Это придаст мясу пряности и насытит его без сложных компонентов.

Добавь к мясу немного жира

Ричард Тернер, главный шеф-повар Meatopia, Hawksmoor, Blacklock и Pitt Cue Co знает толк в мясе. А его бургер Hawksmoor в 2009 году стал настоящим открытием для всех ценителей этого блюда.

"В Hawksmoor мы используем 40 – 90 граммов костного мозга, что помогает создать богатую маслянистую консистенцию. Если вы не можете добавлять костный мозг, тогда вам нужно выбрать куски мяса, которые содержат около 20% жира", – делится он секретом.



Вкусный бургер должен быть сочным / Фото Unsplash

Добавь желток в котлеты

Джейми Оливер – сторонник практических рецептов, которые беспроигрышно работают. Его классический бургер не исключение, поэтому он рекомендует добавить взбитый яичный желток к фаршу. Он прекрасно связывает смесь во время приготовления, поэтому твои бургеры сохранят форму. И придаст он приятный и насыщенный вкус.

Научный подход к приготовлению

Хестон Блюменталь известен своим чисто научным подходом к приготовлению пищи. Он рекомендует устроить целое шоу для приготовления бургера. Для этого предлагает измельчить кубики филе, охладить их, а также повторно измельчить. Нужно "стараться, чтобы волокна отдельными прядями шли в одном и том же направлении, но не спутывались друг с другом".



Поруби мясо на котлету с научной точки зрения / Фото Unsplash

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы в следующий раз приготовить идеальный бургер. Гарантируем, что тебе однозначно понравится!