Как приготовить вкусный шашлык из курицы: простой рецепт, который понравится всем
Куриное мясо безумно популярное в Украине, поэтому странно было бы не упомянуть о шашлыках из него. Накануне затяжных выходных мы предлагаем взять на вооружение рецепт вкусного шашлыка из курицы. Приготовь его и удиви своих друзей!
Источник:24 канал
Без шашлыка сложно представить себе вылазку за город. Поэтому мы предлагаем тебе сохранить этот рецепт шашлыка из курицы, чтобы не только хорошо провести время, но и насладиться любимым блюдом в компании друзей.
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Куриный шашлык в маринаде из майонеза
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 1 килограмм
- Майонез – 100 – 150 граммов
- Сливочное масло – 50 граммов
- Чеснок – 3 – 4 зубчика
- Соль и перец – по вкусу
- Петрушка для украшения – 1 – 2 веточки
Для приготовления шашлыка тебе понадобятся куриные окорочка / Фото Eda
Приготовление шашлыка из курицы:
- Почисть чеснок и мелко нарежь его.
- Куриные окорочка разрежь на порционные кусочки. Для этого отдели голень, а также разрежь бедра на 2 части вдоль кости.
- Подготовленное мясо курицы натри мелко нарезанным чесноком, посыпай солью и перцем.
- Растопи сливочное масло и вместе с майонезом добавь к мясу. Хорошо перемешай, чтобы майонез и масло распределились равномерно по курятине. Оставь на 1 – 2 часа мариноваться.
- После маринования отправь мясо на шампуры и жарь на мангале до готовности. Подавай к столу с зеленью и свежими овощами.
Куриный шашлык получится сочным и нежным / Фото 1000 Menu
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Приготовь этот вкусный шашлык из курицы, чтобы круто провести время со своими друзьями. А выходные, которые ожидают нас впереди, только вдохновляют это сделать!
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