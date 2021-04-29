Куриное мясо безумно популярное в Украине, поэтому странно было бы не упомянуть о шашлыках из него. Накануне затяжных выходных мы предлагаем взять на вооружение рецепт вкусного шашлыка из курицы. Приготовь его и удиви своих друзей!

Без шашлыка сложно представить себе вылазку за город. Поэтому мы предлагаем тебе сохранить этот рецепт шашлыка из курицы, чтобы не только хорошо провести время, но и насладиться любимым блюдом в компании друзей.

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Куриный шашлык в маринаде из майонеза

Ингредиенты:

Куриные бедра – 1 килограмм

Майонез – 100 – 150 граммов

Сливочное масло – 50 граммов

Чеснок – 3 – 4 зубчика

Соль и перец – по вкусу

Петрушка для украшения – 1 – 2 веточки



Для приготовления шашлыка тебе понадобятся куриные окорочка / Фото Eda

Приготовление шашлыка из курицы:

Почисть чеснок и мелко нарежь его. Куриные окорочка разрежь на порционные кусочки. Для этого отдели голень, а также разрежь бедра на 2 части вдоль кости. Подготовленное мясо курицы натри мелко нарезанным чесноком, посыпай солью и перцем. Растопи сливочное масло и вместе с майонезом добавь к мясу. Хорошо перемешай, чтобы майонез и масло распределились равномерно по курятине. Оставь на 1 – 2 часа мариноваться. После маринования отправь мясо на шампуры и жарь на мангале до готовности. Подавай к столу с зеленью и свежими овощами.



Куриный шашлык получится сочным и нежным / Фото 1000 Menu

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