Как приготовить шоколадное печенье с высоким содержанием белка: крутой рецепт

24 декабря 2021 , 12:40
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Источник:

Men's Health

Если ты работаешь над своим телом, то очень важно соблюдать сбалансированное питание. А что тогда делать со сладким? Готовить шоколадное печенье с белком.

На этот раз предлагаем приготовить крутое шоколадное печенье с высоким содержанием белка. Возьми на вооружение этот рецепт, чтобы не только порадовать себя вкусненько, но и принести пользу собственному организму. Главное – не есть сразу все!

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Рецепт шоколадного печенья с белком

Ингредиенты:

  • 2 стакана овсянки
  • 4 столовые ложки протеинового порошка со вкусом ванили
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • ¼ чайной ложка соли
  • 6 чайных ложек сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 50 граммов сахара
  • 2 столовые ложки молока
  • шоколадные крошки


Рецепт шоколадного печенья / Фото Food Photographer | Jennifer Pallian

Как приготовить шоколадное печенье с высоким содержанием белка?

  1. Разогрей духовку до 180 °C. Подготовь форму для запекания с бумагой для выпечки.
  2. Тем временем перебей овсянку в блендере, пока она не станет "пылью".
  3. Выложи овес в миску и добавь к "сухим" продуктам. Другими словами: протеиновый порошок, разрыхлитель, соль и сахар.
  4. В другую миску переложи "влажные" продукты: масло, яйцо и молоко.
  5. Затем добавь смешанные сухие к влажным продуктам и замеси однородное тесто. Если тесто слишком влажное, добавьте еще немного овсянки. Если оно очень сухое, добавь немного молока. Добавь в тесто шоколадную крошку.
  6. Раскатай из теста 12 шариков и выложи на форму.
  7. Поставь форму в духовку и выпекай печенье около 8 минут. Не выпекай его слишком долго. Когда оно еще немного мягкое внутри, оно идеальное.
  8. Приятного тебе аппетита!

Пищевая ценность шоколадного печенья с белком

Следует понимать, что такое печенье полезнее магазинного. Но это не значит, что нужно съесть сразу все, что ты выпек. Такое печенье будет содержать:

  • Калорийность: 165
  • Углеводы: 13 грамм
  • Жиры: 8 граммов
  • Белок: 9 граммов

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Попробуй приготовить такое печенье. Оно не только порадует поклонников сладкого, но и позволит меньше переживать за свою фигуру и вес.

Автор: Назарій Лазур