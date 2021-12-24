Как приготовить шоколадное печенье с высоким содержанием белка: крутой рецепт
Источник:Men's Health
Если ты работаешь над своим телом, то очень важно соблюдать сбалансированное питание. А что тогда делать со сладким? Готовить шоколадное печенье с белком.
На этот раз предлагаем приготовить крутое шоколадное печенье с высоким содержанием белка. Возьми на вооружение этот рецепт, чтобы не только порадовать себя вкусненько, но и принести пользу собственному организму. Главное – не есть сразу все!
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Рецепт шоколадного печенья с белком
Ингредиенты:
- 2 стакана овсянки
- 4 столовые ложки протеинового порошка со вкусом ванили
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- ¼ чайной ложка соли
- 6 чайных ложек сливочного масла
- 1 яйцо
- 50 граммов сахара
- 2 столовые ложки молока
- шоколадные крошки
Рецепт шоколадного печенья / Фото Food Photographer | Jennifer Pallian
Как приготовить шоколадное печенье с высоким содержанием белка?
- Разогрей духовку до 180 °C. Подготовь форму для запекания с бумагой для выпечки.
- Тем временем перебей овсянку в блендере, пока она не станет "пылью".
- Выложи овес в миску и добавь к "сухим" продуктам. Другими словами: протеиновый порошок, разрыхлитель, соль и сахар.
- В другую миску переложи "влажные" продукты: масло, яйцо и молоко.
- Затем добавь смешанные сухие к влажным продуктам и замеси однородное тесто. Если тесто слишком влажное, добавьте еще немного овсянки. Если оно очень сухое, добавь немного молока. Добавь в тесто шоколадную крошку.
- Раскатай из теста 12 шариков и выложи на форму.
- Поставь форму в духовку и выпекай печенье около 8 минут. Не выпекай его слишком долго. Когда оно еще немного мягкое внутри, оно идеальное.
- Приятного тебе аппетита!
Пищевая ценность шоколадного печенья с белком
Следует понимать, что такое печенье полезнее магазинного. Но это не значит, что нужно съесть сразу все, что ты выпек. Такое печенье будет содержать:
- Калорийность: 165
- Углеводы: 13 грамм
- Жиры: 8 граммов
- Белок: 9 граммов
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Попробуй приготовить такое печенье. Оно не только порадует поклонников сладкого, но и позволит меньше переживать за свою фигуру и вес.