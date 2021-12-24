Як приготувати шоколадне печиво з високим вмістом білка: крутий рецепт

Якщо ти працюєш над своїм тілом, то дуже важливо дотримуватися збалансованого харчування. А що тоді робити з солодким? Готувати шоколадне печиво з білком.

Цього разу пропонуємо тобі приготувати круте шоколадне печиво з високим вмістом білка. Візьми на озброєння цей рецепт, щоб не лише потішити себе смачненьким, а й принести користь власному організму. Головне – не їсти відразу все!

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Рецепт шоколадного печива з білком

Інгредієнти:

2 склянки вівсянки

4 столові ложки протеїнового порошку зі смаком ванілі

1 чайна ложка розпушувача

¼ чайної ложка солі

6 чайних ложок вершкового масла

1 яйце

50 грамів цукру

2 столові ложки молока

шоколадні крихти



Рецепт шоколадного печива / Фото Food Photographer | Jennifer Pallian

Як приготувати шоколадне печиво з високим вмістом білка:

Розігрій духовку до 180 °C. Підготуй форму для запікання з папером для випікання. Тим часом перебий вівсянку у блендері, поки вона не стане "пилом". Виклади овес у миску та додай до "сухих" продуктів. Іншими словами: протеїновий порошок, розпушувач, сіль та цукор. В іншу миску переклади "вологі" продукти: масло, яйце та молоко. Потім додай змішані сухі до вологих продуктів та заміси однорідне тісто. Якщо тісто надто вологе, додайте ще трохи вівсянки. Якщо воно дуже сухе, додай трохи молока. Додай у тісто шоколадну крихту. Розкатай з тіста 12 кульок і виклади на форму. Постав форму у духовку та випікай печиво приблизно 8 хвилин. Не випікай його надто довго. Коли воно ще трохи м'яке усередині, воно ідеальне. Смачного!

Харчова цінність шоколадного печива з білком

Варто розуміти, що таке печиво корисніше, ніж магазинне. Але це не означає, що потрібно з'їсти відразу все, що ти випік. Таке печиво міститиме:

Калорійність: 165

165 Вуглеводи: 13 грамів

13 грамів Жири: 8 грамів

8 грамів Білок: 9 грамів

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Спробуй приготувати таке печиво. Воно не лише потішить прихильників солодкого, а й дозволить менше переживати за свою фігуру та вагу.