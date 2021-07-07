Печенье размера XL – правильный выбор для тех, кто не очень дружит с духовкой. Вооружись сковородой и айда с нами готовить шоколадное печенье, рецептом которого поделилась Сабрина Фауд-Роли в своей кулинарной книге.
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Шоколадное печенье на сковороде
- Размер сковороды: 25 сантиметров
- Порции: на 6 человек
- Приготовление: 30 минут
Ингредиенты:
- 150 граммов муки
- 50 граммов сахара
- 25 граммов ванильного сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1 яйцо
- 100 граммов сливочного масла
- 10 граммов какао-порошка
- 50 граммов измельченного шоколада
Шоколадное печенье на сковороде очень легко готовить / Фото Akiko Ida
Приготовление печенья на сковороде:
- Перемешай муку, разрыхлитель, какао и сахар.
- На сковороде растопи масло на очень слабом огне. Затем, выключив огонь, добавь яйцо и хорошо перемешай.
- На очень слабом огне добавь в смесь сухие ингредиенты, перемешай до получения однородной текстуры.
- Жарь 10 минут. Затем россыпь на тесто кусочки шоколада. Накрой крышкой и жарь еще 5 минут.
- Дай печенью остыть в течение 15 минут, и только после этого можешь подавать его.
- Приятного тебе аппетита!
Приготовь крутое печенье на сковороде. Удиви не только себя, но и своих друзей. Гарантируем, что это будет твой любимый десерт.
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