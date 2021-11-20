Синди Мелло выложила горячее фото. На нем красавица позирует в пиджаке, одетом на голое тело. Неудивительно, что подписчики модели в восторге от этой публикации.

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Об этом свидетельствует не только множество лайков под фотографией Синди Мелло, но и очень много комментариев. Традиционно, лови лучшие из них перед тем, как любоваться эффектным кадром:

"Я влюблен в тебя, крошка";

"И как теперь уснуть?";

"Какая же ты красивая";

"Очень милая";

"Ты безупречна";

"Чрезвычайно потрясающая";

"Волшебное фото";

"Роскошная королева";

"Я бы хотел стать твоим парнем".



Синди Мелло примерила пиджак на голое тело / Фото с инстаграма Мелло

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