Синди Мелло выложила горячее фото. На нем красавица позирует в пиджаке, одетом на голое тело. Неудивительно, что подписчики модели в восторге от этой публикации.
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Об этом свидетельствует не только множество лайков под фотографией Синди Мелло, но и очень много комментариев. Традиционно, лови лучшие из них перед тем, как любоваться эффектным кадром:
- "Я влюблен в тебя, крошка";
- "И как теперь уснуть?";
- "Какая же ты красивая";
- "Очень милая";
- "Ты безупречна";
- "Чрезвычайно потрясающая";
- "Волшебное фото";
- "Роскошная королева";
- "Я бы хотел стать твоим парнем".
Синди Мелло примерила пиджак на голое тело / Фото с инстаграма Мелло
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