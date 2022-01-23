Не стал исключением один из ее последних постов. На серии фото, которые актриса выложила на инстаграме, она позирует топлес. Обнаженную грудь Мария Педраса стеснительно прикрывает руками. Сама же красавица на фотографиях улыбается, вызывая еще большее восхищение у каждого, кто их увидит.

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Поклонники Марии Педрасы в восторге от смелости своей кумирки. Так что нет ничего удивительного, что они буквально засыпали ее лайками, а также комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Так и хочется любоваться тобой";

"Ты прекрасна";

"Можно не прикрывать грудь руками";

"Какая же ты красивая";

"У тебя очень роскошные фотографии";

"Ты – настоящее воплощение безупречности";

"Я влюблен в тебя";

"Даже солнце не светит столь ярко".



Соблазнительные фото Марии Педрасы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Педрасы



Соблазнительные фото Марии Педрасы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Педрасы

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