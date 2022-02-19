Им поделился фитнес-тренер Дэниел Энтони. Возьми на вооружение эти упражнения, чтобы твои руки стали сильными и рельефными. Гарантируем, тебе понравится!

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"Попробуйте эту убийственную тренировку рук, чтобы получить большие руки", – призвал тренер.

Как накачать сильные и большие руки

Напоминаем тебе о важности разминки перед тренировкой. Это позволит не только достаточно разогреть мышцы, но и избежать травматизма.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Поочередное сгибание рук с гантелями

Задача: Выполняй это упражнение на наклонной скамье. Тебе нужно сделать 3 подхода по 8 повторений на каждую руку.

Сгибание рук с тросом

Задача: Тебе нужно выполнить 3 подхода по 12 повторений.

Концентрационные сгибания рук сидя

Задача: Тренер предлагает выполнить 3 подхода по 10 повторений.

Разгибание на трицепс с тросом одной рукой

Задача: Следует выполнить 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Разгибание одной рукой с гантелями над головой сидя

Задача: На каждую руку тебе нужно выполнить 3 подхода по 10 повторений.

Крестообразные разгибания с гантелями

Задача: На наклонной скамье тебе нужно выполнить 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Этот комплекс может быть настоящим суперсетом, когда ты выполняешь упражнения с минимальным перерывом между кругами. Или же ты можешь добавить упражнения в тренировочную рутину, чтобы добавить разнообразия работе над руками.

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Возьми на вооружение эти упражнения, чтобы работать над мышцами рук. Помни, что каждое повторение нужно выполнять максимально качественно. Это позволит тебе добиться желаемого результата. Так что айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Текст публикации Дэниела Энтони

Попробуйте эту взрывную тренировку рук, чтобы получить большие руки.