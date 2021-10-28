А поблагодарить он может своего тренера по фитнесу Саймона Уотерсона. С его помощью актеру удалось не только успешно поработать над своим телом, но и подготовиться к трюкам, которые мы все – надеемся, и ты тоже – увидели в ленте "Не время умирать".
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"Одна из фундаментальных вещей, которым я пытаюсь научить Дэниела: все дело во взрывных движениях. Спускаться, подниматься с пола как можно быстрее и эффективнее", – подчеркивает Уотерсон.
Эта тренировка в схематическом стиле поможет тебе в этом. Ты быстро переключаешься между движениями, переходя от упражнений на ловкость и кардио по круговой схеме к фазе наращивания силы, наполненной отягощениями и сопротивлением для наращивания груди и спины.
- Для выполнения каждого упражнения тебе понадобится определенное снаряжение, поэтому лучше попробовать эту тренировку в полностью оборудованном тренажерном зале.
Тренировка Дэниела Крейга в стиле агента 007
Выполни всего 3 раунда. Отдыхай в течение 30 секунд между раундами.
- Альпинисты – 30 секунд
- Бег из стороны в сторону – 30 секунд
- Выпад на высокое колено с использованием BOSU – 10 повторений на каждую ногу
- Подъем гантелей и жим – 8 повторений
- Прыжок на ящик
- Раскачка каната – 30 секунд
Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку Дэниела Крейга:
Силовой суперсет
Выполни 3 раунда. Отдыхай 30 секунд между раундами
- Низкий жим на канате – 25 повторений
- Задние дельты – 25 повторений
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Возьми на вооружение этот комплекс тренировок. С его помощью ты сможешь добиться желаемых результатов в построении тела своей мечты. Выполняй каждое повторение качественно и выкладывайся на все 100%. И ты гарантированно станешь лучшей версией себя вчерашнего!