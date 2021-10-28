А поблагодарить он может своего тренера по фитнесу Саймона Уотерсона. С его помощью актеру удалось не только успешно поработать над своим телом, но и подготовиться к трюкам, которые мы все – надеемся, и ты тоже – увидели в ленте "Не время умирать".

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

"Одна из фундаментальных вещей, которым я пытаюсь научить Дэниела: все дело во взрывных движениях. Спускаться, подниматься с пола как можно быстрее и эффективнее", – подчеркивает Уотерсон.

Эта тренировка в схематическом стиле поможет тебе в этом. Ты быстро переключаешься между движениями, переходя от упражнений на ловкость и кардио по круговой схеме к фазе наращивания силы, наполненной отягощениями и сопротивлением для наращивания груди и спины.

Для выполнения каждого упражнения тебе понадобится определенное снаряжение, поэтому лучше попробовать эту тренировку в полностью оборудованном тренажерном зале.

Тренировка Дэниела Крейга в стиле агента 007

Выполни всего 3 раунда. Отдыхай в течение 30 секунд между раундами.

Альпинисты – 30 секунд Бег из стороны в сторону – 30 секунд Выпад на высокое колено с использованием BOSU – 10 повторений на каждую ногу Подъем гантелей и жим – 8 повторений Прыжок на ящик Раскачка каната – 30 секунд

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку Дэниела Крейга:

Силовой суперсет

Выполни 3 раунда. Отдыхай 30 секунд между раундами

Низкий жим на канате – 25 повторений Задние дельты – 25 повторений

Это интересно Как построить сильное и крепкое тело: 5 распространенных ошибок каждого новичка