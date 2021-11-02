Как распознать, что девушка сходит с ума от тебя

Как у мужчин, так и у женщин есть свой уникальный способ проявления любви. Бывают случаи, когда непросто распознать ее реальные чувства. Но ведь действия девушки могут сказать гораздо больше, чем просто слова.

Итак, если ты хочешь знать, сходит ли от тебя с ума девушка, обрати внимание на эти признаки. Есть высокая вероятность, что ты ей не просто нравишься. Поэтому не упусти возможность построить счастливые и крепкие отношения с барышней, которая сама к этому стремится.

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1. Она делится секретами

Если женщина сходит с ума от тебя, она постепенно откроет секреты. Женщины склонны сдерживать свои мысли. Особенно, если они достаточно эмоциональны или несколько грязны. Но когда они действительно хотят тебя или увлекаются тобой, они медленно открываются. Главное – не подгонять и не потерять это хрупкое чувство доверия.



Она поделится тем, о чем знает очень немного людей / Фото Jernej Graj

2. Она не обижается на тебя

Если ты ей действительно нравишься, она позволяет тебе избежать мелочей. Мы не говорим и не предполагаем, что ты плохо обращаешься с ней. Но просто в некоторых ситуациях она может не надуть щечки, когда ты сказал что-то не слишком приятное. Да и здесь нужно быть очень осторожным. Есть вероятность, что она просто изменит свое отношение к тебе, а ее симпатия развеется.

3. Она делает покупки для тебя

Когда женщинам кто-то нравится, они тоже склонны покупать им мелочи. Вроде бы она, возможно, "нашла кое-что, что напомнило мне о тебе". А еще она просто может с шопинга принести галстук или другой элемент гардероба, о котором ты давно говорил. Это своеобразное проявление заботы, характерное для влюбленных женщин.

4. Она готовит, хотя и не любит этого

Она ненавидит готовить или делает это редко, не суть важно. Она обязательно порадует тебя вкусностями, над которыми колдовала сама. Будь благодарен и оцени ее старания. А еще в следующий раз устрой что-нибудь подобное и для нее. Этот жест очень подчеркнет то, как ценна она тебе.

5. Она показывает свое настоящее "Я"

У всех женщин, независимо от того, сколь серьезными они выглядят, есть вторая сторона. И ее, к слову, они ужасно стесняются. Кое-кто не выходит из дома без макияжа. Некоторые целыми днями втягивают живот. Так что доверяются они только тому, кто нравится им на самом деле. В этом случае важно быть очень осторожным. Твоя резкая реакция на нее настоящую может изрядно огорчить. Не поступай так.



К примеру, она покажет себя без макияжа / Фото Yohann LIBOT

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Обрати внимание на поведение девушки, которая тебе очень нравится. Вполне вероятно, что ваши чувства взаимны. Она просто не решается или не готова озвучить это вслух.