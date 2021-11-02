Отже, якщо ти хочеш знати, чи сходить від тебе з розуму дівчина, зверни увагу на ці ознаки. Є висока ймовірність, що ти їй не просто подобаєшся. Тож не проґав можливість побудувати щасливі та міцні стосунки з панянкою, яка сама цього прагне.

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1. Вона ділиться секретами

Якщо жінка сходить з розуму від тебе, вона поступово відкриє свої секрети. Жінки схильні стримувати свої думки. Особливо, якщо вони доволі емоційні або дещо брудні. Але коли вони справді хочуть тебе або захоплюються тобою, вони повільно відкриваються. Головне – не підганяти та не втратити це крихке відчуття довіри.



Вона поділиться тим, про що знає дуже небагато людей / Фото Jernej Graj

2. Вона не ображається на тебе

Якщо ти їй дійсно подобаєшся, вона дозволяє тобі уникнути дрібниць. Ми не говоримо і не припускаємо, що ти погано поводишся з нею. Але просто у деяких ситуаціях вона може не надути щічки, коли ти сказав щось не надто приємне. Та й тут потрібно бути вкрай обережним. Є ймовірність, що вона просто змінить своє ставлення до тебе, а її симпатія розвіється.

3. Вона робить покупки для тебе

Коли жінкам хтось подобається, вони теж схильні купувати їм дрібниці. Начебто вона, можливо, "знайшла дещо, що нагадало мені про тебе". А ще вона просто може з шопінгу принести краватку або інший елемент гардероба, про який ти давно говорив. Це своєрідний прояв турботи, характерний закоханим жінкам.

4. Вона готує, хоч і не любить цього

Вона ненавидить готувати або робить це рідко, не має значення. Вона обов'язково потішить тебе смаколиками, над якими чаклувала сама. Будь вдячним і оціни її старання. А ще наступного разу влаштуй щось подібне і для неї. Цей жест неабияк підкреслить те, наскільки цінною вона для тебе є.

5. Вона показує своє справжнє "Я"

У всіх жінок, незалежно від того, наскільки серйозними вони виглядають, є друга сторона. І її, до слова, вони страшенно соромляться. Дехто не виходить з дому без макіяжу. Дехто цілими днями втягує живіт. Тож довіряються вони лише тому, хто подобається їм насправді. У цьому випадку важливо бути вкрай обережним. Твоя різка реакція на неї справжню може неабияк засмутити. Не роби так.



Наприклад, вона покаже себе без макіяжу / Фото Yohann LIBOT

Це цікаво Що варто пам'ятати, якщо ти хочеш зустрічатися з незалежною жінкою

Зверни увагу на поведінку дівчини, яка тобі сильно подобається. Цілком імовірно, що ваші почуття взаємну. Вона просто не наважується або не готова озвучити це вголос.