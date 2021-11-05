Как распознать токсического человека: 5 способов манипуляции, которые они используют

Токсический человек может многое у тебя отобрать. Он разрушит твое доверие, заставит тебя потерять уверенность и сомневаться в своих убеждениях. А хуже всего в этих людях то, что они ударяют ножом в спину, причем максимально коварно.

Их хитрых приёмов достаточно, чтобы водить тебя за нос. Все для того, чтобы ты до конца был свято убежден, что все идеи и рассуждения принадлежат тебе. Ловы несколько способов манипуляции, которые присущи токсичным людям. С их помощью ты сможешь отфильтровать круг общения.

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1. Они тебя запутывают

Однажды такой человек будет вести себя очень хорошо, а на следующий раз – очень высокомерно. Его быстрое изменение поведения очень рискованно, и это может даже немного сбить тебя с толку. Даже если ты поспоришь с ним по поводу такого дела, он ничего не скажет. Зато оставит только намеки, которые заставят тебя задуматься, сделал ли ты что-нибудь не так.



Такие люди склонны постоянно запутывать тебя / Фото Andrey Zvyagintsev

2. Они попытаются контролировать тебя

Их действия могут показать, что они очень стараются манипулировать тобой. Им кажется, что они все сделают за тебя, даже если это означает, что ты можешь получать определенный дискомфорт. Они пытаются завоевать власть над твоими решениями и выбором, создавая впечатление, что ты не способен принимать зрелые решения.

3. Они просят тебя доказать свою любовь

Хуже всего, что человек может попросить своего партнера, – доказать ему свою любовь. Это значит, что тебе совсем не доверяют. Это может стать причиной неуверенности и ты даже можешь оказаться в центре критики и обвинений. Помни, что для таких людей твоей любви никогда не будет достаточно.



Такие люди потребуют постоянно доказывать свою любовь / Фото Judeus Samson

4. Они просят тебя извиниться

Запомни раз и навсегда: токсичный человек никогда не извиняется. Он будет манипулировать тобой, чтобы ты сделал это. Особенно тогда, когда ты ни в чем не виноват. А все потому, что его эго гораздо больше, и он просто не может через него переступить. Так что тебя будут убеждать, что всегда и во всем виноват только ты.

5. Они используют токсический тон

Ты наверняка узнаешь, когда партнерша говорит с тобой лукавым, ядовитым тоном. Обычно это происходит, когда все, что она хочет от тебя, это слушать ее. Она либо будет постоянно сомневаться в твоих мотивах, либо подрывать твои усилия по улучшению отношений.



Ты постоянно будешь чувствовать токсический тон / Фото Nik Shuliahin

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Обрати внимание на эти паттерны поведения. По всей вероятности, они укажут на то, что рядом с тобой токсичные люди. Их мы рекомендуем, если не вычеркнуть из своей жизни, то хотя бы минимизировать общение с ними.