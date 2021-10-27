Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Journal of Personality , самооценка нарцисса может сильно побуждать менеджеров продвигать его. Неудивительно, что в твоем коллективе именно таким типам личности удается достигать желаемых результатов.

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Как проводили исследования

Наблюдение охватывало 2 анкетных исследования с участием 259 сотрудников и 178 руководителей. Каждый из них оценивал несколько утверждений относительно себя и потенциально способного к продвижению сотрудника соответственно.

Некоторые примеры утверждений, которые сотрудники должны оценить: "Я необычный человек", "В моей рабочей команде, я думаю, что имею большую власть" и другие вопросы по тесту на определение нарциссической личности.

Руководители отвечали на такие утверждения: "Я бы порекомендовал этого сотрудника для повышения" или "У этого сотрудника есть хорошие шансы подняться по карьерной лестнице", основываясь на указанных характеристиках сотрудников.

Наконец, 181 руководитель получил профили вымышленных сотрудников-нарциссов и определил, продвигать ли их.

Результаты исследования

Результаты показали, что нарциссические сотрудники больше рекламировали свою работу и испытывали повышенное чувство власти на рабочем месте. Это также показало, что руководители с большей вероятностью продвигают сотрудников, проявляющих нарциссические черты. Возможно, из-за их грандиозного восприятия и демонстрации власти.



Нарциссы демонстрируют помогающую им на работе власть / Фото Headway

Согласно исследованию 2016 года , нарциссы с большей вероятностью верят, что из них получаются эффективные и отличные лидеры. Это может коррелировать с саморекламой и большим уважением к своей роли в рабочем проекте.

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