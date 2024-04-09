Затерялся в джунглях, был ограблен и похищен: бородач первым в истории пробежал всю Африку

Британец по прозвищу "Самый отъявленный чудак", завершил 352-дневный забег. Это позволило ему стать первым человеком, который пробежал всю Африку.

Расс Кук наконец-то совершил свой подвиг, прибыв 7 апреля на северный край континента, где к нему присоединилась толпа, чтобы поддержать его на финальном участке. Во время своего непростого вызова мужчину похищали, грабили вооруженные преступники. Кроме того, он еще и заблудился в джунглях.

Стоит внимания Преступник попросил в объявлении о его розыске не упоминать одну деталь, которая его оскорбляет

Забег был далеко не простым

Пытаться повторить что-то подобное – крайне опасно. Поэтому не пытайся вдохновиться нашим героем, чтобы не подвергать себя риску.

От похищения под дулом пистолета до ужасной схватки с "кучей охотников с мачете" – пробег Расса, безусловно, войдет в учебники истории.

Всего через 50 дней после отъезда из Южной Африки, 24 июня, Расс стал жертвой вооруженного ограбления в Анголе.

Воры украли ценные вещи Расса и его команды поддержки, включая паспорта, визы, наличные, телефоны и фотоаппараты. Однако этого было недостаточно, чтобы остановить бегуна, и он продолжал выполнять свою миссию.

Никто из нас не погиб и не был ранен. Мы не позволили им вывести нас из фургона. Но мы потеряли много нашего снаряжения. Пару фотоаппаратов, 2 iPhone, всю наличность, паспорта и еще кое-что. Тяжелый был день. Но мы живы, чтобы рассказать эту историю. Могло быть намного хуже. Местная полиция делает все возможное, чтобы помочь,

– рассказал он.

Расс прошел почти половину пути, когда потерял свою команду и наткнулся на сельское поселение. Именно там местный вождь требовал деньги от бегуна, который бежал без наличных. Вскоре он оказался в окружении людей, вооруженных мачете.

Он рассказывал тогда в сети Х: "Опорожнил сумку, чтобы показать, что у меня нет ничего, кроме недоеденного печенья. Отдал его им и побежал. Следующие несколько часов я провел, продираясь через заросшие джунгли. Старался держаться как можно дальше от троп, пока не отбежал далеко".

Но все пошло еще хуже после того, как он понял, что фургон поддержки не может выехать на дорогу, пока двое мужчин неожиданно не "подъехали на велосипеде".

Далее была семичасовая поездка на мотоцикле вглубь джунглей. В моей голове я думал, что это конец. Я. Самопровозглашённый самый ярый чудак. Меня вот-вот посадят в конголезском ГУЛАГе, а потом разорвут на куски и съедят,

– добавил он.

Позже, после того, как его привезли в деревню, Расс был вынужден силой зайти в хижину. По его словам, группа мужчин начала спорить о том, что с ним делать. В конце концов, ему удалось договориться с ними, и его команда организовала спасение.

У него возникли проблемы со здоровьем

В первые недели забега у ультрамарафонца были незначительные проблемы с желудком, но на 45-й день ему пришлось отдохнуть. Это произошло из-за того, что врачи обнаружили кровь и белок в его моче.

Позже, на 200-й день забега, Расс не имел другого выбора, кроме как уменьшить свой километраж после того, как врач в Нигерии выразил беспокойство. Он был вынужден пропустить 205-й и 206-й дни.

Он сказал: "Мне понадобилось несколько дней, чтобы сделать несколько снимков. Никаких повреждений костей не обнаружено, так что единственным оставшимся вариантом, было прекратить ковылять, как маленькая ласунья, получить сильнейшее обезболивающее и снова зомбировать дорогу".

На 278-й день усилия Расса были почти остановлены из-за проблем с визой. Не по собственной вине ему пришлось ждать разрешения на пересечение границы с Мавританией в Алжир со стороны Мавритании.

Тогда он боялся, что "игра окончена", но сделал последнюю попытку в видеообращении в социальных сетях, которое набрало 11 миллионов просмотров. Видео привлекло внимание владельца компании X Илона Маска, членов парламента Тима Лафтона и Александра Стаффорда, а также Министерства внутренних дел.

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Его отчаянный призыв окупился, поскольку посольство Великобритании в Алжире предложило ему визу вежливости на месте. Поэтому, нашему герою таки удалось справиться с вызовом, который он себе бросил.