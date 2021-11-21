Как разблокировать телефон, если забыл пароль: 5 действенных способов
Источник:24 канал
Современные гаджеты содержат в памяти много информации как личной, так и конфиденциальной. Поэтому многие пользователи применяют различные методы для сокрытия этой информации от посторонних лиц. Они ставят всевозможные пароли и ПИН-коды.
В последнее время владельцам Android-смартфона стала доступна графическая блокировка (на тачскрине пальцем рисуется любая фигура). Этот метод не только ограничит доступ посторонним, но и защитит девайс от случайного нажатия кнопок.
Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодняВажно! ПИН-код, пароль и графический ключ не должны быть простыми (например, дата рождения, квадрат), чтобы их было не так и легко подобрать мошенникам, однако должны хорошо запоминаться вам.
Сейчас многие пользователи андроид-гаджетов устанавливают сложные комбинации для блокировки. В связи с этим часто сталкиваются с проблемой разблокировки, так как забывают графический ключ или же пароль.
Отчаиваться не стоит, доступ к телефону можно восстановить менее чем за 10 минут. Предлагаем вам 5 способов восстановления доступа к своим девайсам.
С помощью аккаунта Google
Если у вас модель Android, выпущенная до 2014 года, этот способ для вас, так как установленная версия ниже 5.0. Но восстановление возможно, если смартфон автоматически подключается к домашнему Wi-Fi.
Ход восстановления пароля/графического ключа:
- телефон подключите к Интернету;
- в месте ввода графического ключа/пароля введите 5 раз какую-угодно комбинацию фигур/символов;
- появится надпись: "Забыли пароль?";
- подтвердите функцию, откроется окно для ввода пароля и логина аккаунта Google, привязанного к вашему гаджету;
- следуйте появившейся на экране инструкции. После того как будет подтвержден вход владельца, пароль сбросится;
- смартфон разблокирован, вы можете установить для блокировки другой ключ.
Через приложение Smart Lock
Для моделей Android, выпущенных начиная с 2015 года доступно приложение Smart Lock, с помощью которого можно разблокировать гаджет тремя способами:
- "Безопасные места" – если к девайсу подключается через Bluetooth знакомый аппарат;
- "Безопасное место" – когда смартфон находится у себя дома;
- "Распознавание лиц" – при определении, что именно вы – хозяин.
Как разблокировать смартфон / Фото Unsplash
Ваши действия:
- вспомните, какой именно способ установлен на смартфоне;
- при варианте "Распознавание лиц" телефон будет разблокирован после сравнения вашего лица, сохраненного в памяти, и лица, увиденного камерой;
- при варианте "Безопасное место", если на девайсе включен GPS, вы будете направлены в ближайшую точку. Как только ваше местоположение совпадет с заданным GPS, телефон будет разблокирован;
- при варианте "Надежное устройство" и включенном Bluetooth возьмите другой доверенный аппарат, активируйте функцию Bluetooth и можете подключаться к своему телефону.
Сброс настроек до заводских
Сбросить графический ключ/пароль можно при помощи аккумулятора. При уровне заряда менее 10% на экране всплывает предупреждающее окно. В это время производите следующие манипуляции:
- зайдите в "Управление телефоном". Для этого попробуйте зажать кнопки в течение 15 секунд:
- питание + уменьшение или увеличение громкости;
- Home + питание + уменьшение громкости;
- питание + увеличение громкости + уменьшение громкости;
- появится техническое меню;
- нажмите строку Recovery с помощью кнопки "Увеличения громкости", для подтверждения нажмите кнопку "Уменьшение громкости";
- затем выбираем Wipe Data/Factory Reset (используя те же кнопки), подтверждаем выбор кнопкой "Питание".
После всех манипуляций Android-гаджет разблокируется.Важно! При неправильной последовательности действий или выбора пункта повреждается ОП. Поможет только сервисный пункт.
Сбрасываем пароль с помощью сервиса "Найти мое устройство"
С помощью приложения Google Find my device можно не только найти украденный смартфон, но и удаленно разблокировать. Проделываем следующие действия:
- с любого устройства заходим в Equipment management;
- выполняем вход в свою учетную запись;
- выбираем свой смартфон и нажимаем "Блокировать";
- вводим новый пароль для блокировки экрана, подтверждаем его и опять нажимаем "Блокировать";
- на своем телефоне вводите новый пароль, девайс разблокирован.
Сбрасываем пароль через аккумулятор
Сбросить графический ключ/пароль можно при помощи аккумулятора. При уровне заряда менее 10% на экране всплывает предупреждающее окно. В это время производите следующие манипуляции:
- переходите в раздел "Состояние батареи";
- нажимаете кнопку "Назад";
- всплывет "Меню настроек";
- в пункте "Безопасность" отключаете пароль. Смартфон разблокирован.
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Ситуация с заблокированным гаджетом глобальна. Пароль может быть установлен на телефон случайно, особенно, если побывал в руках ребенка. Но как видите, проблему блокировки экрана смартфона на андроиде можно обойти. Это не займет много времени. Поэтому не отчаивайтесь, а действуйте!