Как разблокировать телефон, если забыл пароль: 5 действенных способов

Современные гаджеты содержат в памяти много информации как личной, так и конфиденциальной. Поэтому многие пользователи применяют различные методы для сокрытия этой информации от посторонних лиц. Они ставят всевозможные пароли и ПИН-коды.

В последнее время владельцам Android-смартфона стала доступна графическая блокировка (на тачскрине пальцем рисуется любая фигура). Этот метод не только ограничит доступ посторонним, но и защитит девайс от случайного нажатия кнопок.

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ПИН-код, пароль и графический ключ не должны быть простыми (например, дата рождения, квадрат), чтобы их было не так и легко подобрать мошенникам, однако должны хорошо запоминаться вам.

Сейчас многие пользователи андроид-гаджетов устанавливают сложные комбинации для блокировки. В связи с этим часто сталкиваются с проблемой разблокировки, так как забывают графический ключ или же пароль.

Отчаиваться не стоит, доступ к телефону можно восстановить менее чем за 10 минут. Предлагаем вам 5 способов восстановления доступа к своим девайсам.

С помощью аккаунта Google

Если у вас модель Android, выпущенная до 2014 года, этот способ для вас, так как установленная версия ниже 5.0. Но восстановление возможно, если смартфон автоматически подключается к домашнему Wi-Fi.

Ход восстановления пароля/графического ключа:

телефон подключите к Интернету; в месте ввода графического ключа/пароля введите 5 раз какую-угодно комбинацию фигур/символов; появится надпись: "Забыли пароль?"; подтвердите функцию, откроется окно для ввода пароля и логина аккаунта Google, привязанного к вашему гаджету; следуйте появившейся на экране инструкции. После того как будет подтвержден вход владельца, пароль сбросится; смартфон разблокирован, вы можете установить для блокировки другой ключ.

Через приложение Smart Lock

Для моделей Android, выпущенных начиная с 2015 года доступно приложение Smart Lock, с помощью которого можно разблокировать гаджет тремя способами:

"Безопасные места" – если к девайсу подключается через Bluetooth знакомый аппарат;

"Безопасное место" – когда смартфон находится у себя дома;

"Распознавание лиц" – при определении, что именно вы – хозяин.

Как разблокировать смартфон / Фото Unsplash

Ваши действия:

вспомните, какой именно способ установлен на смартфоне; при варианте "Распознавание лиц" телефон будет разблокирован после сравнения вашего лица, сохраненного в памяти, и лица, увиденного камерой; при варианте "Безопасное место", если на девайсе включен GPS, вы будете направлены в ближайшую точку. Как только ваше местоположение совпадет с заданным GPS, телефон будет разблокирован; при варианте "Надежное устройство" и включенном Bluetooth возьмите другой доверенный аппарат, активируйте функцию Bluetooth и можете подключаться к своему телефону.

Сброс настроек до заводских

Сбросить графический ключ/пароль можно при помощи аккумулятора. При уровне заряда менее 10% на экране всплывает предупреждающее окно. В это время производите следующие манипуляции:

зайдите в "Управление телефоном". Для этого попробуйте зажать кнопки в течение 15 секунд:

питание + уменьшение или увеличение громкости;

Home + питание + уменьшение громкости;

питание + увеличение громкости + уменьшение громкости;

появится техническое меню; нажмите строку Recovery с помощью кнопки "Увеличения громкости", для подтверждения нажмите кнопку "Уменьшение громкости"; затем выбираем Wipe Data/Factory Reset (используя те же кнопки), подтверждаем выбор кнопкой "Питание".

После всех манипуляций Android-гаджет разблокируется.

Сбрасываем пароль с помощью сервиса "Найти мое устройство"

При неправильной последовательности действий или выбора пункта повреждается ОП. Поможет только сервисный пункт.

С помощью приложения Google Find my device можно не только найти украденный смартфон, но и удаленно разблокировать. Проделываем следующие действия:

с любого устройства заходим в Equipment management; выполняем вход в свою учетную запись; выбираем свой смартфон и нажимаем "Блокировать"; вводим новый пароль для блокировки экрана, подтверждаем его и опять нажимаем "Блокировать"; на своем телефоне вводите новый пароль, девайс разблокирован.

Сбрасываем пароль через аккумулятор

Сбросить графический ключ/пароль можно при помощи аккумулятора. При уровне заряда менее 10% на экране всплывает предупреждающее окно. В это время производите следующие манипуляции:

переходите в раздел "Состояние батареи"; нажимаете кнопку "Назад"; всплывет "Меню настроек"; в пункте "Безопасность" отключаете пароль. Смартфон разблокирован.

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Ситуация с заблокированным гаджетом глобальна. Пароль может быть установлен на телефон случайно, особенно, если побывал в руках ребенка. Но как видите, проблему блокировки экрана смартфона на андроиде можно обойти. Это не займет много времени. Поэтому не отчаивайтесь, а действуйте!