Як розблокувати телефон, якщо забув пароль: 5 дієвих способів

Сучасні ґаджети зберігають у пам'яті багато інформації як особистої, так і конфіденційної. Тому багато користувачів застосовують різні методи для приховування цієї інформації від сторонніх осіб. Вони ставлять всілякі паролі та ПІН-коди.

Останнім часом власникам Android-смартфону стало доступне графічне блокування (на тачскріні пальцем малюється будь-яка фігура). Цей метод не тільки обмежить доступ стороннім, але й захистить девайс від випадкового натискання кнопок.

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ПІН-код, пароль та графічний ключ не повинні бути простими (наприклад, дата народження), щоб їх було не так і легко підібрати шахраям, однак повинні добре запам'ятовуватися вам.

Зараз багато користувачів андроїд-ґаджетів встановлюють складні комбінації для блокування. У зв'язку з цим часто стикаються з проблемою розблокування, бо забувають графічний ключ або ж пароль.

Впадати у відчай не варто, доступ до телефону можна відновити менш ніж за 10 хвилин. Пропонуємо вам 5 способів відновлення доступу до Android.

За допомогою облікового запису Google

Якщо у вас модель Android, випущена до 2014 року, цей спосіб для вас, бо встановлена ​​версія нижча 5.0. Але відновлення можливо, якщо смартфон автоматично приєднується до домашнього Wi-Fi.

Хід відновлення пароля/графічного ключа:

телефон приєднайте до Інтернету; у місці введення графічного ключа/пароля введіть 5 разів комбінацію фігур/символів; з'явиться напис "Забули пароль?"; підтвердить функцію, відкриється вікно для введення паролю та логіну облікового запису Google, прив'язаного до вашого ґаджету; дотримуйтесь інструкції, що з'явилася на екрані. Після того, як буде підтверджено вхід власника, пароль скинеться; смартфон розблоковано, ви можете встановити для блокування інший ключ.

Через додаток Smart Lock

Для моделей Android, випущених починаючи з 2015 року, є додаток Smart Lock, за допомогою якого можна розблокувати Андроїд трьома способами:

"Безпечні місця" – якщо до ґаджету підключається через Bluetooth знайомий апарат;

"Безпечне місце" – коли смартфон знаходиться у себе вдома;

"Розпізнавання осіб" – при визначенні, що саме ви є господарем.

Як розблокувати смартфон / Фото Unsplash

Ваші дії:

згадайте, який саме спосіб встановлений на смартфоні; при варіанті "Розпізнавання осіб" телефон буде розблоковано після порівняння вашого обличчя, збереженого в пам'яті, і особи, яку побачила камера; при варіанті "Безпечне місце", якщо на девайсі увімкнений GPS, ви будете направлені в найближчу точку. Як тільки ваше місцезнаходження зійдеться із заданим GPS, телефон буде розблоковано; при варіанті "Надійний пристрій" та увімкненому Bluetooth візьміть інший апарат, активуйте Bluetooth і зможете з'єднатися зі своїм телефоном.

Скидання налаштувань до заводських

Мінус цього способу в тому, що втрачається вся інформація. Тому, по можливості, копіюйте всі дані на інший носій або надсилайте копії в сховище "Хмара". Вам слід виконати наступні дії:

зайдіть в "Управління телефоном". Для цього спробуйте затиснути кнопки протягом 15 секунд:

живлення + зменшення або збільшення гучності;

Home + живлення + зменшення гучності;

живлення + збільшення гучності + зменшення гучності;

з'явиться технічне меню; 3.натисніть рядок "Recovery" за допомогою кнопки "Збільшення гучності", для підтвердження натисніть кнопку "Зменшення гучності"; потім обираємо Wipe Data/Factory Reset (використовуючи ті самі кнопки), підтверджуємо вибір кнопкою "Живлення".

Після всіх маніпуляцій Android розблокується.

Скидаємо пароль за допомогою сервісу "Знайди мій пристрій"

У разі помилкової послідовності дій або вибору пункту пошкоджується ОП. Допоможе тільки сервісний пункт.

За допомогою програми Google Find my device можна не тільки знайти вкрадений смартфон, але й віддалено розблокувати. Проробляємо наступні дії:

з будь-якого пристрою заходимо в Equipment management; виконуємо вхід у свій обліковий запис; обираємо смартфон і натискаємо "Блокувати"; вводимо новий пароль для блокування екрану, підтверджуємо його і знову натискаємо "Блокувати"; на своєму телефоні набираєте новий пароль, девайс розблоковано.

Скидаємо пароль через акумулятор

Скинути графічний ключ/пароль можна за допомогою акумулятора. У разі рівня заряду менш як 10% на екрані спливає попереджувальне вікно. У цей час проведіть такі маніпуляції:

переходьте в розділ "Стан батареї"; натисніть кнопку "Назад"; спливе "Меню налаштувань"; у пункті "Безпека" відключіть пароль. Смартфон розблоковано.

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Ситуація із заблокованим ґаджетом глобальна. Пароль може бути встановлений на телефон випадково, особливо, якщо побував у руках дитини. Але, як бачите, проблему блокування екрану смартфону на андроїді можна обійти. Це не займе багато часу. Тому не впадайте у відчай, а дійте!