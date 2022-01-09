Разделились на два лагеря: мужчины рассказали, что делать с фотографиями бывшей

Отношения иногда доходят до логического завершения. Поэтому остается открытым вопрос: "Что делать с гигабайтами совместных фото с бывшей?" На него отвечают ребята из Reddit.

Не спеши сразу же удалять все фото и уничтожать воспоминания о бывшей возлюбленной. Это может особенно негативно отразиться на тебе, если вы вдруг захотите возобновить отношения. Как же тогда правильно поступить? Своими мыслями поделились ребята на форуме Reddit.

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Фотографии вызывают сантименты

"Они у меня есть, потому что после того, как мы закончили отношения, они все еще имели сентиментальную ценность. Через годы я чувствую, что сохраняю их из уважения. Мне кажется, что удалить их было бы неуважительно, даже если они не имеют для меня никакой цели".

"Фотографии моей бывшей девушки я храню. Я не вижу их спустя некоторое время после того, как мы заканчиваем, но когда это не так больно, приятно видеть старые воспоминания. С другой стороны, я удаляю моментально голые фото".

"Я решаю их сохранить. В какой-то момент счастливый "я" сделал эти фото, потому что я хотел сохранить это счастье. Раньше я удалял фотографии бывших, но потом одна из них погибла в автокатастрофе. Я могу не видеть их, я могу держать их как можно дальше, но в темные времена иметь эти моменты счастья, которые я могу вспомнить, важнее".



Твоя бывшая тоже была рядом в моменты счастья / Фото Jeremy Banks

"Я стараюсь сохранить их, потому что не хочу терять воспоминания. Хуже всего, что может с вами произойти, – потеря воспоминаний вашей жизни, и поэтому вы можете повторять разные ошибки".

"Я напечатаю хорошие и положу в коробку. Это часть воспоминаний нашей жизни. Сотрите другое".

"У меня нет фотографий моей бывшей, но если бы были, я бы не удалял их. Если бы я хотел совершить путешествие по переулку памяти, я бы не хотел удалять что-то, что оказало значительное влияние на мою жизнь".

Но так считают не все

"Я удаляю их. Я продолжаю новую жизнь. Я оставляю что-то в социальных сетях только потому, что не могу возражать, что я был с ней в какой-то момент или это многое значило для меня. Но на моем телефоне я ничего не храню".

"Возможно, я сохраню несколько, если не будет плохих воспоминаний. Но если нет, я удалю их все".

"Я стираю их вместе со всеми следами отношений. Мне вообще не нужны напоминания без причины. Я не хочу переживать заново это. Не говоря уже о том, чтобы соблазнять себя действовать в соответствии с сантиментами. У меня всегда будут воспоминания, мне не нужны напоминания".



Но порой фотографии бывшей могут вызвать грусть / Фото Jonas Leupe

Это интересно Важные вопросы, которые нужно задать себе после первого свидания

Ты, конечно же, сам решаешь, что делать с фотографиями бывшей. Мы бы рекомендовали не горячиться и не стирать все воспоминания, связанные с ней. Особенно если ваши отношения были длительными и счастливыми. А в инстаграме, к слову, фотографии можно просто архивировать. Их не будет видно в ленте, но они всегда будут доступны тебе. Кстати, а ты хранишь фото своей бывшей?