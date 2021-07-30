Как развивались женские олимпийские трико прошедшие 85 лет: яркие фото

В 1936 году женскую гимнастику впервые представили на Олимпийских играх. Форма у женщин тогда была совсем другой, чем сейчас.

Определенных рекомбинаций одежда у представительниц гимнастики претерпела и на протяжении следующих олимпийских циклов. Приведем несколько красноречивых примеров в фото.

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Трико гимнасток: как выглядели – смотри на фото

Ранние трико были простыми, иногда имели небольшие украшения на груди.



1936, выступление гимнастки в Германии / Кадр видео с ютуба comaneci1



1948, Сисси Дэвис, игры в Лондоне – как видим, на девушке есть даже юбка / Фото AP



А вот Лариса Латынина выступает в Мельбурне в 1956 / Фото AP



Вера Чаславска и другие медалисты в Токио в 1964 / Фото AP



Надя Команечи в белом трико с тонкими полосками в 1976 / Фото AP

В начале 1980-х производители трико начали использовать новый материал – спандекс (еще его называют лайкра или эластан). Одежда гимнасток стала заметно иной.



Та же Надя Команечи и Елена Давыдова в 1980 / Фото AP



Мэри Лу Реттон в трико со смелым графическим дизайном в 1984 году в Лос-Анджелесе / Фото AP

После этого на гимнастическую моду оказали значительное влияние Марта и Бела Кареи, которые тренировали команду США в 1988 – 1996 Своих подопечных они одевали в белые трико.



Шеннон Миллер в 1996 в Атланте / Фото AP

Мелкий бархат – также тенденция 1990-х, которую показали спортсменки из Китая.



Лю Сюань в 2000 в Сиднее / Фото AP

Новое тысячелетие не осталось в стороне и тоже породило тенденцию, но уже устойчивую – блестящие кристаллы и металл.



Гимнастки из Румынии и России в том же Сиднее / Фото AP



Карли Паттерсон в Афинах в 2004 / Фото AP



Гимнастки из Китая, Украины и Северной Кореи в 2008 году в Пекине / Фото AP



Настия Люкин и трико с почти двумя сотнями блесток – тот же Пенкин / Фото AP



Габби Дуглас – почти 1200 блесток, но это уже в 2012, Лондон / Фото AP

И это был не рекорд! Команда США надевала трико, посыпанное 5000 кристаллами каждое на играх в Рио в 2016 году.



Симоне Байлс, Рио, 2016 / Фото AP

Олимпиада, которую мы наблюдаем сейчас, может создать совершенно новую тенденцию. Сборная Германии, например, надела закрытые комбинезоны – как протест к сексуализации этого вида спорта.



Немецкая гимнастка в Токио 2021 / Фото Getty Images

И что тут скажешь? Дальше – будет.

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