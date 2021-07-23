Заметим, что он рассказывает о своих ощущениях и переживаниях от Олимпийских игр 2008 года, которые проходили в Пекине и 2012 года – в Лондоне. И за годы нечто могло измениться. А с появлением коронавирусных ограничений точно появилось еще больше запретов. Но обо всем этом уже расскажут нынешние участники Игр.

Примечательно Территория свободы: что купить родным и друзьям в Duty Free

Олимпийский чемпион рассказал о жизни в Олимпийской деревне

"Когда я впервые вошел в поселок, это было так нереально. Все огорожено стеной, максимальная безопасность, вы должны пройти проверку. Когда вы находитесь внутри, становится очень мирно, и вы чувствуете себя защищенными и обособленными", – признается он.

Он признается, что особенно интересно было угадывать, какие спортсмены соревнуются в определенных видах спорта. Единственным исключением, как он отметил, была случайная встреча с легендой плавания Майкл Фелпсом, который останавливался в его общежитии.

Что касается самих помещений, то это не совсем то, что могли ожидать большинство спортсменов.

"Вы живете в крохотной комнате, похожей на комнату в общежитии. Две кровати, у вас есть сосед по комнате. Может быть крохотный комод для ваших вещей. Все очень просто", – говорит он, отмечая, что по слухам, на Играх в Токио даже используют картонную мебель , чтобы отказать олимпийцев заниматься сексом. Но мы то знаем, что эти кровати чрезвычайно выносливы. Один спортсмен показал, что они не боятся даже безумных прыжков.

В основном, говорит Симмондс, это все бизнес– по крайней мере для него: ты здесь, чтобы соревноваться. Ты потратил годы, если не десятилетия, на подготовку к этому моменту. То есть пока ты не закончишь свои мероприятия, до того времени ты не будешь праздновать. Это означает, что спортсмены, которые идут первыми, например пловцы, имеют больше времени, чтобы расслабиться и отдохнуть. К сожалению, в случае с Симмондсом этого не произошло, учитывая, что легкоатлеты находятся в конце соревнований.

Смотри видео, на котором Ник Симмондс делится своими впечатлениями:

"По мере того, сколько людей завершают свои соревнования, поселок становится все громче и громче. Пловцы сообщают вам, что они закончили соревнования. Я помню, они так упорно веселились", – отмечает он, ведь это не на шутку мешало ему отдыхать и сосредотачиваться на собственных соревнованиях.

Вот почему во время Игр 2012 года, по словам Симмондса, он снимал квартиру далеко от поселка и заходил в него только в течение последних двух дней событий. Что касается всех предполагаемых связей, происходящих внутри этих стен, Симмондс говорит, что его опыт не был точно вакханалией, подпитанной бешеным количеством презервативов.

"Я был там, чтобы соревноваться. Мужчины, которые бежали 800 метров, были ближе к концу Игр. Я был сосредоточен. Как только соревнования закончилось, я шел оттуда и перешел к следующим. К сожалению, я так и не познакомился ни с кем в поселке. Я был там, чтобы выполнить свою работу, и именно это я и сделал", – отмечает он.

Поэтому, если ты, грешным делом, подумал, что спортсмены в Олимпийской деревне только кровати на прочность проверяют, то это не совсем так. Ни один из них не хочет свести на нет годы стараний и подготовки, выкладываясь по полной. Нам же остается болеть за украинских спортсменов на Олимпийских играх 2020 в Токио.