На фотографии, которую красавица выложила в инстаграме, она позирует в кружевном боди. Эффектный кадр Виктория Лейн сделала у зеркала. Сама она немного оперлась на столик, чтобы каждый подписчик мог вдоволь налюбоваться ее соблазнительными формами.

Стоит внимания Качественная – не замерзает: разрушаем этот и другие популярные мифы о водке

"Никто не сводит меня с ума так, как ты", – написала она под публикацией.

Поклонникам Виктории Лейн, как и нам, очень понравилось это фото. Неудивительно, что нашу героиню буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Волшебная девушка";

"Ты очень красивая";

"Чрезвычайно возбуждающая красота";

"От тебя просто невозможно оторвать взор";

"Безупречная куколка";

"Я мечтаю о такой девушке, как ты";

"Так и хочется быть сейчас рядом с тобой".



Горячее фото Виктории Лейн не на шутку взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Лейн

Наслаждайся Пена едва прикрывает пышный бюст: актриса Фабиола Симминелла снялась голой в ванной