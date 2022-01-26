Сальму Хайек в купальнике накрыло волной: соблазнительное фото звезды
Источник:инстаграм Сальмы Хайек
Мы с огромным удовольствием следим за Сальмой Хайек в инстаграме. А все потому, что она регулярно публикует соблазнительные фото, от которых невозможно оторвать взгляд.
Не стал исключением ее последний пост. На нем актриса позирует в синем купальнике во время отдыха. Эффектный кадр Сальма Хайек сделала, опершись о камень. Ее безупречные формы ласкают волны, ты же можешь буквально безлимитно любоваться красоткой.
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Горячее фото актрисы очень понравилось не только нашей редакции, но и подписчикам Сальмы Хайек. Об этом свидетельствуют множество лайков, а также бешеное количество комментариев. Поклонники воспевают безупречную фигуру нашей героини и признаются, что хотели бы быть на месте камня:
- "Ты просто фантастическая";
- "Чрезвычайно красивая";
- "Ты – моя величайшая любовь";
- "Самая безупречная женщина в сети";
- "Так и хочется быть на месте этого камня";
- "Сальма – ты, как хорошее вино: с каждым годом становишься все лучше";
- "Тобою можно любоваться целую вечность";
- "Волшебный ангел";
- "Она настоящая королева";
- "Русалка вышла из воды".
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Нам очень нравится Сальма Хайек. Да и ты, подозреваем, не можешь быть безразличным к актрисе. Но если ты до сих пор не подписался на нее в инстаграме, пора это исправлять. Сделай это немедленно, пока не забыл.