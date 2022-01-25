Для съемки, которая проводилась в тренажерном зале, Дария Билодид позировала в черном боде. Дополняли соблазнительный образ дзюдоистки чулки. А вишенкой – так сказать – на торте есть непослушные локоны красавицы.

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Неудивительно, что фотографии Дарии Билодид пришлись по душе не только нашей редакции, но и армии поклонников красавицы. Об этом свидетельствуют несколько десятков тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Настоящий пожар";

"Что же это происходит?";

"Что за бомба?";

"Сексуальная девочка";

"Красивая куколка";

"Имеешь роскошный вид";

"Чрезвычайная";

"Шикарная девушка";

"Очень сладко";

"Плохая девочка";

"Даша, ты очень крута".



Дарья Билодид снялась в соблазнительной фотосессии / Фото с инстаграма Билодид



Дарья Билодид снялась в соблазнительной фотосессии / Фото с инстаграма Билодид



Дарья Билодид снялась в соблазнительной фотосессии / Фото с инстаграма Билодид

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