Сальму Гаєк у купальнику накрило хвилею: спокусливе фото зірки
Джерело:інстаграм Сальми Гаєк
Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Сальмою Гаєк в інстаграмі. А все тому, що вона регулярно публікує спокусливі фото, від яких неможливо відірвати погляду.
Не став винятком її останній пост. На ньому актриса позує у синьому купальнику під час відпочинку. Ефектний кадр Сальма Гаєк зробила, спершись об камінь. Її бездоганні форми пестять хвилі, ти ж можеш буквально безлімітно милуватися красунею.
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Гаряче фото актриси надзвичайно сподобалося не лише нашій редакції, а й підписникам Сальми Гаєк. Про це свідчать безліч лайків, а також шалена кількість коментарів. Прихильники оспівують бездоганну фігуру нашої героїні та зізнаються, що хотіли б бути на місці каменя:
- "Ти просто фантастична";
- "Надзвичайно красива";
- "Ти – моя найбільша любов";
- "Найбездоганніша жінка у мережі";
- "Так і хочеться бути на місці цього каменя";
- "Сальма – ти, наче хороше вино: з кожним роком стаєш все кращою";
- "Тобою можна милуватися цілу вічність";
- "Чарівний ангел";
- "Вона справжня королева";
- "Русалка вийшла з води".
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Нам надзвичайно подобається Сальма Гаєк. Та й ти, підозрюємо, не можеш бути байдужим до актриси. Але якщо ти досі не підписався на неї в інстаграмі, то пора це виправляти. Зроби це негайно, поки не забув.