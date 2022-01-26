Сальму Гаєк у купальнику накрило хвилею: спокусливе фото зірки

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Сальмою Гаєк в інстаграмі. А все тому, що вона регулярно публікує спокусливі фото, від яких неможливо відірвати погляду.

Не став винятком її останній пост. На ньому актриса позує у синьому купальнику під час відпочинку. Ефектний кадр Сальма Гаєк зробила, спершись об камінь. Її бездоганні форми пестять хвилі, ти ж можеш буквально безлімітно милуватися красунею.

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Гаряче фото актриси надзвичайно сподобалося не лише нашій редакції, а й підписникам Сальми Гаєк. Про це свідчать безліч лайків, а також шалена кількість коментарів. Прихильники оспівують бездоганну фігуру нашої героїні та зізнаються, що хотіли б бути на місці каменя:

"Ти просто фантастична";

"Надзвичайно красива";

"Ти – моя найбільша любов";

"Найбездоганніша жінка у мережі";

"Так і хочеться бути на місці цього каменя";

"Сальма – ти, наче хороше вино: з кожним роком стаєш все кращою";

"Тобою можна милуватися цілу вічність";

"Чарівний ангел";

"Вона справжня королева";

"Русалка вийшла з води".



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Нам надзвичайно подобається Сальма Гаєк. Та й ти, підозрюємо, не можеш бути байдужим до актриси. Але якщо ти досі не підписався на неї в інстаграмі, то пора це виправляти. Зроби це негайно, поки не забув.