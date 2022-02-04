Сара Роллинс в латексном топе поразила подписчиков пышным бюстом

Давненько мы не заглядывали к Саре Роллинс в инстаграм, а зря. Красавица времени зря не теряла, выкладывая множество горячих фотографий.

Не стал исключением ее последний пост. На нем модель позирует в латексном топе и брюках бордового цвета. Особую дерзость кадрам добавляет тот факт, что их красотка сделала на мотоцикле. Вот разбирается она в том, что нравиться мужчинам превыше всего.

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На фотографиях все внимание приковывает пышный бюст нашей героини. Неудивительно, что эффектные кадры пришлись по душе не только нашей редакции, но и поклонникам Сары Роллинс. Они не только засыпали ее лайками, но и не жалели комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты красивая";

"Просто потрясающая женщина";

"Это вообще законно?";

"Истинная богиня, спустившаяся на землю";

"Твоя фигура завораживает каждого, кто на тебя посмотрит";

"Ты – роскошная королева";

"У тебя просто потрясающий вид";

"Сексуальность зашкаливает";

"Мне очень нравится твой образ";

"Я вижу на этих фото счастливую и соблазнительную женщину".



Горячие фото Сары Роллинс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Роллинс



Горячие фото Сары Роллинс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Роллинс

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Следить за Сарой Роллинс в инстаграме – сплошное удовольствие. Итак, кто мы такие, чтобы отказывать тебя от этого? Айда присоединяться к армии поклонников красавицы. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фото!