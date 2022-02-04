Сара Роллинс в латексном топе поразила подписчиков пышным бюстом
Источник:инстаграм Сары Роллинс
Давненько мы не заглядывали к Саре Роллинс в инстаграм, а зря. Красавица времени зря не теряла, выкладывая множество горячих фотографий.
Не стал исключением ее последний пост. На нем модель позирует в латексном топе и брюках бордового цвета. Особую дерзость кадрам добавляет тот факт, что их красотка сделала на мотоцикле. Вот разбирается она в том, что нравиться мужчинам превыше всего.
Стоит внимания Забыли об нейтральности: почему растет популярность премиум-алкоголя
На фотографиях все внимание приковывает пышный бюст нашей героини. Неудивительно, что эффектные кадры пришлись по душе не только нашей редакции, но и поклонникам Сары Роллинс. Они не только засыпали ее лайками, но и не жалели комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая же ты красивая";
- "Просто потрясающая женщина";
- "Это вообще законно?";
- "Истинная богиня, спустившаяся на землю";
- "Твоя фигура завораживает каждого, кто на тебя посмотрит";
- "Ты – роскошная королева";
- "У тебя просто потрясающий вид";
- "Сексуальность зашкаливает";
- "Мне очень нравится твой образ";
- "Я вижу на этих фото счастливую и соблазнительную женщину".
Горячие фото Сары Роллинс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Роллинс
Горячие фото Сары Роллинс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Роллинс
Наслаждайся Надин Медведчук снялась топлес: горячее фото украинской блогерки
Следить за Сарой Роллинс в инстаграме – сплошное удовольствие. Итак, кто мы такие, чтобы отказывать тебя от этого? Айда присоединяться к армии поклонников красавицы. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фото!