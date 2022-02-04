Сара Роллінс у латексному топі вразила підписників пишним бюстом

Давненько ми не заглядали до Сари Роллінс в інстаграм, а дарма. Красуня часу дарма не гаяла, викладаючи безліч гарячих фотографій.

Не став винятком її останній пост. На ньому модель позує у латексних топі та штанах бордового кольору. Особливої зухвалості кадрам додає той факт, що їх красуня зробила на мотоциклі. От знається вона на тому, що подобається чоловікам понад усе.

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На світлинах до себе усю увагу приковує пишний бюст нашої героїні. Тож не дивно, що ефектні кадри припали до душі не лише нашій редакції, а й прихильникам Сари Роллінс. Вони не лише засипали її лайками, а й не шкодували коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти красива";

"Просто приголомшлива жінка";

"Це взагалі законно?";

"Справжня богиня, яка спустилася на землю";

"Твоя фігура заворожує кожного, хто на тебе гляне";

"Ти – розкішна королева";

"У тебе просто надзвичайний вигляд";

"Сексуальність зашкалює";

"Мені дуже подобається твій образ";

"Я бачу на цих фото щасливу та спокусливу жінку".



Гарячі фото Сари Роллінс розбурхали мережу / Фото з інстаграм Роллінс



Гарячі фото Сари Роллінс розбурхали мережу / Фото з інстаграм Роллінс

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Слідкувати за Сарою Роллінс в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож хто ми такі, щоб відмовляти тебе від цього? Гайда долучатися до армії прихильників красуні. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото!