Было бы удивительно, если бы мы это фото прятали от тебя. Так что айда вместе с Men 24 наслаждаться соблазнительным кадром Надин Медведчук. Но будь максимально осторожен, ведь можно залипнуть не на одну минуту.

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К слову, в восторге от красавицы не только наша редакция, но и ее подписчики. Пользователи сети были щедры не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Говорят, не грудь украшает девушку. А нет, все-таки грудь";

"Анджелина Джоли нервно курит со стороны";

"Шикарное фото";

"Очень соблазнительный кадр";

"Клеопатра в Нирване";

"Секс и город";

"Дерзкая кошка";

"Ты просто космос";

"Ну нельзя быть столь безупречной".



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