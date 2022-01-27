Как сбросить несколько килограммов за неделю: советы фитнес-тренера

Следует понимать, что многие зациклены именно на цифрах, показывающих им весы. Поэтому фитнес-тренер рассказал, как за считанные дни избавиться от лишних килограммов и почему это не будет иметь никакого значения для тебя.

Фитнес-тренер с ютьюб-канала "Спроси тренера!" рассказал, как за считанные дни – если не за один – можно избавиться от лишних килограммов. А также он поделился соображениями о том, что успех похудения – это не только цифры, которые ты видишь на весах.

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Как сбросить 2 – 3 килограмма за неделю? На самом деле, друзья, если отвечать на чисто заданный вопрос, это довольно легко. Вес состоит из мышечной ткани, жировой ткани и водно-солевого баланса. Соответственно, уменьшение веса и уменьшение жировой ткани – это несколько разные вещи,

– отмечает тренер.

Так что, по его мнению, может быть достаточно всего одного дня, чтобы избавиться от нескольких килограммов. Казалось бы, все очень и очень круто. Но не спеши радоваться.

Почему похудение на несколько килограммов не результативно

Начнем с того, что важно время взвешивания. Знал ли ты, что утром ты всегда весишь меньше, а вечером – больше? Все вроде бы и логично: в течение дня ты ешь, пьешь. Так что твой вес растет.

Проверь себя: если ты этого не знал – можешь попытаться взвешиваться с утра на голодный желудок и вечером и посмотреть результаты.

Что же касается самого похудения, то легче всего сбросить вес благодаря водно-солевому балансу. Простыми словами – согнать лишнюю воду.

Это может быть благодаря потоотделению, т.е. тренировке, кардионагрузке, сауне и так далее. И это может быть благодаря обычным диуретикам,

– добавляет он.



Согнать лишнюю жидкость можно с помощью похода в сауну / Фото HUUM

Отсюда и основной вывод, который следует сделать каждому. Цифры на весах не столь важны, как, например, твой внешний вид или самочувствие. Вес – довольно переменный фактор. Так что на него тренер рекомендует обращать внимание в последнюю очередь.

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Если тебе и нужно избавиться от нескольких лишних килограммов за считанные дни, то ты знаешь, как это сделать. Главное – не фанатеть таким подходом, ведь очень высокие шансы прийти к обезвоживанию или истощению организма.

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