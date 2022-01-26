Один из самых больших мифов о фитнесе состоит в том, что углеводы – твой злейший враг, и тебе нужно полностью исключить их из своего рациона. Правда состоит в том, что они – один из важнейших источников энергии для организма. Поэтому нужно потреблять достаточное количество, чтобы иметь возможность правильно тренироваться, набирать мышечную массу и чувствовать себя хорошо.

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Что касается типа углеводов, то эксперты рекомендуют отдавать предпочтение медленным. К ним относятся цельнозерновые продукты, некоторые фрукты, овощи. Они богаты клетчаткой и хорошо перевариваются. Также такие углеводы помогают поддерживать хороший уровень сахара в крови и являются более стабильным источником энергии.

И когда ты думаешь о количестве, Гарвардский университет представил исследование . В нем нам привели "волшебное" число, которое ты должен иметь в вооружении. И его желательно не превышать в своем рационе, чтобы не набрать лишнего.



Ни в коем случае не исключай углеводы из рациона / Фото Ella Olsson

Сколько углеводов должно быть в твоем рационе

Согласно исследованию, плохо не то, что ты ешь ночью. Важно то, чем ты себя насыщаешь. Если твоя цель – набрать лишний вес, то можешь не особо выбирать то, что попадается тебе в рот. Если же твоя цель совсем другая, то к этому вопросу нужно подойти более ответственно.

Если ты хочешь избежать набора веса, от 45 до 65% твоих ежедневных калорий могут приходиться на углеводы. Это значит, что, если ты соблюдаешь диету на 2000 калорий, даже 1000 из них спокойно могут быть углеводами. Но следует понимать, что все также зависит от качества этих углеводов: кусочек пиццы и несколько яблок – не одно и то же. Это следует помнить.

В ВОЗ же говорят, что ты должен потреблять 55 – 75% углеводов, 15 – 30% жиров и 10 – 15% белков. Все это для того, чтобы твое тело работало должным образом и у тебя была энергия для выполнения всех твоих действий. Более того, чтобы ты получал удовольствие от того, что ты ешь. Это важно, если ты не хочешь заедать безвкусную зелень шоколадными батончиками.

Качество еды не менее важно

Еще один немаловажный момент – качество пищи. Ты должен знать, что всегда лучше выбирать продукты с высоким содержанием необходимых питательных веществ, клетчатки, антиоксидантов и витаминов. Все это способствует укреплению здоровья, а также, безусловно, помогает улучшить состояние кожи или достичь твоих целей в фитнесе в рекордно короткие сроки.



Предпочитай медленные углеводы / Фото NordWood Themes

Например, в исследовании говорится, что коричневый рис лучше белого хлеба.

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Важно, чтобы ты знал, сколько калорий тратишь в день. Это поможет тебе рассчитывать, сколько углеводов ты можешь себе позволить. Если же ты ведешь активный образ жизни, то можешь себе позволить съедать немного больше. Но и здесь следует подходить к вопросу осознанно. Пусть еда доставляет не только удовольствие, но и пользу. Поэтому придерживайся баланса между белками, жирами и углеводами и помни, что не все углеводы одинаково полезны для тебя.