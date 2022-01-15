Как сделать знакомство в сети успешным: 4 простых шага для каждого

Общением в сети уже никого не удивишь. Да и большинство пар сейчас строят свои отношения именно благодаря онлайн-ресурсам и приложениям. Мы расскажем, как сделать это удачно.

Казалось бы, много ума не нужно. Просто регистрируешься на сайте или в приложении и дело готово. Но, как показывает практика, нужно подойти к этому вопросу более основательно.

Стоит внимания Посвящённая первопроходцам: Nemiroff представил лимитированную линейку Moon Edition

Шана Б. Дискант, семейный терапевт, поделилась советами. Они помогут улучшить знакомство на сайтах или приложениях. Так что возьми их на вооружение, если хочешь, чтобы общение в сети перешло в реальное.

1. Выбери правильное приложение

Первый совет – быть честным с самим собой и понимать, что ты ищешь. Просто хочешь секс на одну ночь? Прекрасно, вперед. Хочешь найти стабильного и регулярного партнера? Супер. Главное – определиться с тем, что ты действительно хочешь в этот момент.

Это позволит тебе определиться с приложением или сайтом. Если ты знаешь чего хочешь, тебе будет проще подобрать тот ресурс, который удовлетворит твои потребности. Ты же прекрасно понимаешь, что в некоторых приложениях знакомятся только для секса. Зачем тратить в нем свое время, если в твоей приоритетной сетке построение отношений? Или наоборот…



Определись, с какой целью ты планируешь знакомство / Фото Jonas Leupe

2. Четко определи тип интересующего тебя человека

Эксперт рекомендует составить список из 5 характеристик, связанных с личностью, а не с физическими данными или работой. Это позволит тебе легче подобрать для общения того человека, с которым ты хотел бы отправиться на свидание. Но это не значит, что нужно сразу же выложить этот список барышни. Это может ее отпугнуть.

3. Не откладывай первое свидание

Если ты найдешь кого-нибудь интересного, то не стоит откладывать свидание на когда-нибудь. Эксперт отмечает, что длительная переписка только замедляет процесс. Итак, если тебе нравится барышня – старайся вытащить ее как можно скорее на реальную встречу. В противном случае есть очень высокие шансы, что вы из сети так и не вырветесь никогда.

Это касается и важных вопросов. Если у тебя есть какие-то моменты, имеющие для тебя особый вес, то их лучше озвучить быстрее. Это позволит не тратить ни свое время, ни время барышни, с которой ты общаешься. Чем раньше ты выложишь карты на стол, тем меньше будет разочарований.



Не откладывай на будущее первое свидание / Фото Mark Pecar

4. Наберись терпения

Также эксперт рекомендует тебе набраться терпения. Это не всегда легко, но это очень важно. Если не удалось договориться о встрече – не расстраивайся. Не отвечают на твои сообщения – не бери глупого в голову. Будь в меру упорным, но не навязывайся. А также помни, что иногда действительно нужно немного подождать.

Это интересно Важные вопросы, которые нужно задать себе после первого свидания

Возьми на вооружение эти советы. С их помощью можно будет сделать знакомство в сети более успешным. Главное – быть честным с собой, четко описывать свои желания, а также запастись терпением. У тебя все получится!