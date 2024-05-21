Последняя стала открытием: подборка горячих секс-позиций, чтобы сжечь максимум калорий

Ни для кого не секрет, что занятия сексом полезны для нас. Но задумывался ли ты когда-нибудь над тем, какие позиции сжигают больше всего калорий? Вот что мы знаем об этом.

Секс – не только возможность наслаждаться друг другом. Это еще и прекрасная возможность иметь достаточно физической активности, если интимные встречи регулярные. И мы назовем сексуальные позиции, которые способны сжечь как можно больше калорий.

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Поза "Масленица"

Если ты считаешь себя профессионалом в спальне, почему бы не поэкспериментировать с позой "Масленка", которая является более продвинутой позицией. Мужчины в этой позиции сжигают около 211 калорий, а женщины 179 калорий за полчаса. Это позволяет считать эту позицию одной из самых результативных в спальне.

"Тачка на коленях"

Катание тачки на коленях не только весело, но и сжигает много калорий. Женщины могут потерять примерно 149 калорий в этой позиции, тогда как мужчины – около 167.

"Приседания"

Если твоя партнерша любит быть сверху, то это хорошая новость для тебя, ведь результаты показали, что женщины сжигают больше всего калорий во время приседания – в частности, до 188 калорий. Но если она хочет сжечь еще больше, она может ускорить темп. Это позволит потерять до 224 калорий. Но здесь следует быть осторожным, чтобы в порывах страсти не травмировать твой пенис.



Во время "Приседаний" женщины сжигают больше всего калорий / Фото freepik.diller

Секс стоя

Еще одна смелая позиция – стоя. Она считается второй по интенсивности для мужчин. Ты можешь сжечь около 198 калорий, пытаясь развлечься, и при этом изо всех сил стараясь не уронить свою партнершу. Но женщинам тоже придется поработать, а это значит, что в этой позиции они могут сжечь примерно 145 калорий.

"Ковбойка" и "Обратная ковбойка"

"Ковбойка" и "Обратная ковбойка" сжигают много калорий для женщин – 139 и 137 соответственно. По данным The Cut, барышня может попробовать присесть на корточки над партнером, чтобы увеличить количество сожженных калорий до 172 за полчаса. Что же касается мужчин, то мы в этой позиции сжигаем всего 48 калорий.

"Лотос"

"Лотос" имеет двойное преимущество: это позиция, которая не требует слишком много гибкости, но при этом сжигает несколько калорий. Женщины в этой позе могут сжечь 139 калорий, а мужчины – 148. Она также известна как одна из самых интимных позиций.

"69"

Хотя оба партнера прилагают много усилий в позиции 69, женщины, скорее всего, сжигают больше калорий, чем мужчины. В этой позиции женщины могут рассчитывать на сжигание около 111 калорий, тогда как мужчины – около 78.

Классическая "Миссионерская" не попала в 12 лучших позиций для женщин, но она приблизилась к 13-й позиции, где женщины теряют около 47 калорий за 30-минутный сеанс.



"Миссионерская" позиция дарит скромные результаты / Фото pressfoto

"Ложки"

Это может удивить, но ложковая позиция входит в список позиций, которые сжигают больше всего калорий. Женщина сжигает 100 калорий, тогда как мужчина – 110 от позы "Ложки". Когда вы лежите на боку, вы задействуете свой пресс, поэтому можно будет пропустить тренировку на пресс.

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Какую бы позицию вы не выбрали, важно получать удовольствие. Так и калории будут сжигаться, и интимные встречи будут регулярными и максимально приятными.

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