Остання стала відкриттям: гарячі секс-позиції, щоб спалити максимум калорій

21 травня 2024, 23:46
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Джерело:

The Sun

Ні для кого не секрет, що заняття сексом корисні для нас. Але чи замислювався ти коли-небудь над тим, які позиції спалюють найбільше калорій? Ось що ми знаємо про це.

Секс – не лише можливість насолоджуватися одне одним. Це ще й чудова нагода мати достатньо фізичної активності, якщо інтимні зустрічі регулярні. І ми назвемо сексуальні позиції, які здатні спалити якомога більше калорій.

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Поза "Маслянка"

Якщо ти вважаєш себе професіоналом у спальні, чому б не поекспериментувати з позою "Маслянка», яка є більш просунутою позицією. Чоловіки у цій позиції спалюють близько 211 калорій, а жінки 179 калорій за пів години. Це дозволяє вважати цю позицію однією з найрезультативніших у спальні.

"Тачка на колінах"

Катання тачки на колінах не тільки весело, але й спалює багато калорій. Жінки можуть втратити приблизно 149 калорій у цій позиції, тоді як чоловіки – близько 167.

"Присідання"

Якщо твоя партнерка полюбляє бути зверху, то це хороша новина для тебе, адже результати показали, що жінки спалюють найбільше калорій під час присідання – зокрема, до 188 калорій. Але якщо вона хоче спалити ще більше, вона може прискорити темп. Це дозволить втратити до 224 калорій. Але тут слід бути обережним, щоб у поривах пристрасті не травмувати твій пеніс.


Під час "Присідань" жінки спалюють найбільше калорій / Фото freepik.diller

Секс стоячи

Ще одна смілива позиція – стоячи. Вона вважається другою за інтенсивністю для чоловіків. Ти можеш спалити близько 198 калорій, намагаючись розважитися, і при цьому з усіх сил намагаючись не впустити свою партнерку. Але жінкам теж доведеться попрацювати, а це означає, що в цій позиції вони можуть спалити приблизно 145 калорій.

"Ковбойка" та "Зворотна ковбойка"

"Ковбойка" та "Зворотна ковбойка" спалюють багато калорій для жінок – 139 і 137 відповідно. За даними The Cut, панянка може спробувати присісти навпочіпки над партнером, щоб збільшити кількість спалених калорій до 172 за пів години. Що ж стосується чоловіків, то ми у цій позиції спалюємо всього 48 калорій.

"Лотос"

"Лотос" має подвійну перевагу: це позиція, яка не вимагає надто багато гнучкості, але при цьому спалює кілька калорій. Жінки в цій позі можуть спалити 139 калорій, а чоловіки – 148. Вона також відома як одна з найбільш інтимних позицій.

"69"

Хоча обидва партнери докладають багато зусиль у позиції 69, жінки, швидше за все, спалюють більше калорій, ніж чоловіки. У цій позиції жінки можуть розраховувати на спалювання близько 111 калорій, тоді як чоловіки – близько 78.

Класична "Місіонерська" не потрапила до 12 найкращих позицій для жінок, але вона наблизилася до 13-ї позиції, де жінки втрачають близько 47 калорій за 30-хвилинний сеанс.


"Місіонерська" позиція дарує скромні результати / Фото pressfoto

"Ложки"

Це може здивувати, але ложкова позиція входить до списку позицій, які спалюють найбільше калорій. Жінка спалює 100 калорій, тоді як чоловік – 110 від пози "Ложки". Коли ви лежите на боці, ви залучаєте свій прес, тому можна буде пропустити тренування на прес.

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Яку б позицію ви не обрали, важливо отримувати задоволення. Так і калорії спалюватимуться, і інтимні зустрічі будуть регулярними та максимально приємними.

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Автор: Едуард Хомченко