Шесть кубиков гарантированно: тренер рассказал, как эффективно накачать пресс

Праздники дошли до своего логического конца, а это значит, что пора наконец-то сгонять салаты. Возьми на вооружение советы тренера, чтобы накачать стальной пресс и получить вожделенные шесть кубиков.

В новом видео на канале Athlean-X тренер по силовой подготовке Джефф Кавальер делится несколькими простыми советами. С их помощью можно сделать тренировки пресса более эффективными.

Стоит внимания Посвящённая первопроходцам: Nemiroff представил лимитированную линейку Moon Edition

Как сделать свой пресс стальным

Во-первых, будь честен с собой и признай, что твоя цель, по крайней мере частично, определяется эстетикой. А это значит, что нужно делать тренировки, специально посвященные работе над прессом и косыми мышцами. Не стоит только поднимать тяжести, а также выполнять другие виды упражнений, в которых кору отводится стабилизирующая роль.



Выполняй упражнения, прорабатывающие мышцы пресса / Фото Lorenzo Fattò Offidani

"Выполнение только вспомогательной работы недостаточно, чтобы привести твой пресс в пиковую форму, в которой ты хочешь его видеть", – говорит тренер.

Простой совет, но важный. Но это, конечно, не все. Джефф Кавальер рекомендует не делать тренировки пресса в конце силовой. Все потому, что ты будешь слишком утомлен.

Качество сокращения имеет большее значение для тренировки пресса, чем, возможно, любое другое дело, которое ты делаешь в спортзале,

– подчеркивает специалист.

Более того: он рекомендует выполнять тренировки пресса отдельно. Да, у тебя должен быть не только день ног, но и день пресса.

Он также предупреждает, что в ряде упражнений на пресс легко позволить другим мышцам вмешаться и выполнить больше работы, например, сгибателям бедра. Важно сосредоточиться на выполнении каждого движения с хорошей техникой, чтобы убедиться, что давление остается на прессе.

На видео Джефф Кавальер показывает, как работать над мышцами пресса:

Как говорит Кавальер: "Прекрати считать повторение".

Еще один способ получить максимальную отдачу от тренировок на пресс – ограничить время отдыха между подходами. Доведи его до 30 секунд, чтобы увеличить количество напряжения и усталости. И не забудь заканчивать тренировку растяжкой пресса.

И, наконец, Кавальер хочет напомнить всем, что питание столь же важно, как и упражнения, когда речь идет о достижении мышечной массы.

Видишь ли ты свой пресс или нет, на самом деле это проблема накопления жира в организме. Лучший способ избавиться от жира – это дефицит калорий, поэтому ты должен следить за тем, чтобы правильно питаться,

– отмечает он.

Тебе понравится Твой прогресс поразит: тренер показал, как усложнить простые движения

Возьми на вооружение советы Джеффа Кавальера, чтобы добиться желаемых результатов в работе над собственным прессом. Выкладывайся по полной, правильно питайся и не останавливайся. И ты очень скоро увидишь впечатляющие результаты!

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео: