Шість кубиків гарантовано: тренер розповів, як ефективно накачати прес

Свята дійшли до свого логічного кінця, а це означає, що пора нарешті зганяти салати. Візьми на озброєння поради тренера, щоб накачати сталевий прес і отримати омріяні шість кубиків.

У новому відео на каналі Athlean-X тренер з силової підготовки Джефф Кавальєр ділиться декількома простими порадами. З їхньою допомогою можна зробити тренування пресу ефективнішими.

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Як зробити свій прес сталевим

По-перше, будь чесним з собою та визнай, що твоя мета, принаймні частково, визначається естетикою. А це означає, що потрібно робити тренування, спеціально присвячені роботі над пресом і косими м'язами. Не варто лише підіймати важкості, а також виконувати інші види вправ, в яких кору відводиться стабілізуюча роль.



Виконуй вправи, які пропрацьовують м'язи преса / Фото Lorenzo Fattò Offidani

"Виконання лише допоміжної роботи недостатньо, щоб привести твій прес у пікову форму, в якій ти хочеш його бачити", – каже тренер.

Проста порада, але важлива. Але це, ясна річ, не все. Джефф Кавальєр рекомендує не робити тренування преса у кінці силового. Усе тому, що ти будеш надто втомленим.

Якість скорочення має більше значення для тренування преса, ніж, можливо, будь-яка інша річ, яку ти робиш у спортзалі,

– підкреслює фахівець.

Ба більше: він рекомендує виконувати тренування преса окремо. Ага, у тебе має бути не лише день ніг, а й день преса.

Він також попереджає, що у низці вправ на прес легко дозволити іншим м'язам втрутитися та виконати більше роботи, наприклад, згиначам стегна. Важливо зосередитися на виконанні кожного руху з гарною технікою, щоб переконатися, що тиск залишається на пресі.

На відео Джефф Кавальєр показує, як працювати над м'язами преса:

Як каже Кавальєр: "Припини рахувати повторення".

Ще один спосіб отримати максимальну віддачу від тренувань на прес – обмежити час відпочинку між підходами. Доведи його до 30 секунд, щоб збільшити кількість напруги та втоми. І не забудь закінчувати тренування розтяжкою преса.

І, нарешті, Кавальєр хоче нагадати усім, що харчування так само важливе, як і вправи, коли йдеться про досягнення м'язової маси.

Чи бачиш ти свій прес чи ні, насправді це проблема накопичення жиру в організмі. Найкращий спосіб позбутися жиру – це дефіцит калорій, тому ти повинен стежити за тим, щоб правильно харчуватися,

– наголошує він.

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Візьми на озброєння поради Джеффа Кавальєра, щоб досягнути бажаних результатів у роботі над власним пресом. Викладайся на повну, правильно харчуйся та не зупиняйся. І ти дуже скоро побачиш результати, які вражатимуть!

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